https://ria.ru/20241227/gosduma-1991754739.html

Госдума в 2024 году сэкономила более 1,3 миллиарда рублей

Госдума в 2024 году сэкономила более 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.12.2024

Госдума в 2024 году сэкономила более 1,3 миллиарда рублей

Госдума в 2024 году сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей, эти деньги вернутся в государственный бюджет, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:26:00+03:00

2024-12-27T19:26:00+03:00

2024-12-27T19:52:00+03:00

экономика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госдума в 2024 году сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей, эти деньги вернутся в государственный бюджет, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Государственная Дума в 2024 году сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей. Сумма значительная – 13,7% от общего бюджета Госдумы. Эти деньги вернутся в государственный бюджет", - сказал он журналистам. Володин объяснил, что больше всего удалось сэкономить за счет проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг – 787 миллионов рублей. При этом 305 миллионов рублей удалось сэкономить из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и аппарата. "Депутаты, когда отсутствуют, берут отпуск за свой счет", - подчеркнул председатель Госдумы. По словам Володина, уменьшение расходов депутатов при работе в регионах позволило сэкономить 165 миллионов рублей, а сокращение командировочных расходов – 3 миллиона. Например, депутаты стали чаще покупать авиабилеты в эконом-класс вместо бизнес-класса, пояснил председатель ГД. "За счет отмены взноса в международные организации экономия составила 112 миллионов", - рассказал Володин.

https://ria.ru/20241225/siluanov-1991142755.html

https://ria.ru/20241224/ekonomika-1990944189.html

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экономика, вячеслав володин, госдума рф, россия