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Госдума в 2024 году сэкономила более 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.12.2024
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19:26 27.12.2024 (обновлено: 19:52 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/gosduma-1991754739.html
Госдума в 2024 году сэкономила более 1,3 миллиарда рублей
Госдума в 2024 году сэкономила более 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.12.2024
Госдума в 2024 году сэкономила более 1,3 миллиарда рублей
Госдума в 2024 году сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей, эти деньги вернутся в государственный бюджет, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:26:00+03:00
2024-12-27T19:52:00+03:00
экономика
вячеслав володин
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россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госдума в 2024 году сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей, эти деньги вернутся в государственный бюджет, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Государственная Дума в 2024 году сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей. Сумма значительная – 13,7% от общего бюджета Госдумы. Эти деньги вернутся в государственный бюджет", - сказал он журналистам. Володин объяснил, что больше всего удалось сэкономить за счет проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг – 787 миллионов рублей. При этом 305 миллионов рублей удалось сэкономить из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и аппарата. "Депутаты, когда отсутствуют, берут отпуск за свой счет", - подчеркнул председатель Госдумы. По словам Володина, уменьшение расходов депутатов при работе в регионах позволило сэкономить 165 миллионов рублей, а сокращение командировочных расходов – 3 миллиона. Например, депутаты стали чаще покупать авиабилеты в эконом-класс вместо бизнес-класса, пояснил председатель ГД. "За счет отмены взноса в международные организации экономия составила 112 миллионов", - рассказал Володин.
https://ria.ru/20241225/siluanov-1991142755.html
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экономика, вячеслав володин, госдума рф, россия
Экономика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Госдума в 2024 году сэкономила более 1,3 миллиарда рублей

Володин: ГД направит сэкономленные 1,3 миллиарда рублей обратно в бюджет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госдума в 2024 году сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей, эти деньги вернутся в государственный бюджет, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная Дума в 2024 году сэкономила 1 миллиард 372 миллиона рублей. Сумма значительная – 13,7% от общего бюджета Госдумы. Эти деньги вернутся в государственный бюджет", - сказал он журналистам.
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Володин объяснил, что больше всего удалось сэкономить за счет проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг – 787 миллионов рублей. При этом 305 миллионов рублей удалось сэкономить из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и аппарата.
"Депутаты, когда отсутствуют, берут отпуск за свой счет", - подчеркнул председатель Госдумы.
По словам Володина, уменьшение расходов депутатов при работе в регионах позволило сэкономить 165 миллионов рублей, а сокращение командировочных расходов – 3 миллиона. Например, депутаты стали чаще покупать авиабилеты в эконом-класс вместо бизнес-класса, пояснил председатель ГД.
"За счет отмены взноса в международные организации экономия составила 112 миллионов", - рассказал Володин.
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