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В Германии оценили уязвимость перед "Орешником" - РИА Новости, 27.12.2024
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20:38 27.12.2024 (обновлено: 22:48 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/germaniya-1991763528.html
В Германии оценили уязвимость перед "Орешником"
В Германии оценили уязвимость перед "Орешником" - РИА Новости, 27.12.2024
В Германии оценили уязвимость перед "Орешником"
Германия оказалась практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник", сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:38:00+03:00
2024-12-27T22:48:00+03:00
германия
в мире
ракета "орешник"
россия
мид германии
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Германия оказалась практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник", сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ.&quot;Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением &quot;Орешника&quot;, — говорится в материале.По данным издания, МИД поручил военным экспертам Вооруженных сил Германии проанализировать готовность к такому возможному развитию событий. Это произошло после удара "Орешником" по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске.В документе уточняется, что системы Patriot не подходят для противодействия таким баллистическим ракетам. Это связано со скоростью их полета, маневренностью и наличием разделяющихся головных частей. Перехват такого снаряда был бы, скорее всего, случайностью, признали в бундесвере.Первый запуск ракеты "Орешник"Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
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германия, в мире, ракета "орешник", россия, мид германии, первый запуск ракеты "орешник"
Германия, В мире, Ракета "Орешник", Россия, МИД Германии, Первый запуск ракеты "Орешник"
В Германии оценили уязвимость перед "Орешником"

Bild: МИД ФРГ предупредил о практически полной беззащитности против "Орешника"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Германия оказалась практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник", сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ.
«

"Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением "Орешника", — говорится в материале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Путин ударил по Германии. Наконец-то
23 декабря, 08:00
По данным издания, МИД поручил военным экспертам Вооруженных сил Германии проанализировать готовность к такому возможному развитию событий. Это произошло после удара "Орешником" по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске.
В документе уточняется, что системы Patriot не подходят для противодействия таким баллистическим ракетам. Это связано со скоростью их полета, маневренностью и наличием разделяющихся головных частей. Перехват такого снаряда был бы, скорее всего, случайностью, признали в бундесвере.

Первый запуск ракеты "Орешник"

Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
ГерманияВ миреРакета "Орешник"РоссияМИД ГерманииПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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