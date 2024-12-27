https://ria.ru/20241227/germaniya-1991763528.html

В Германии оценили уязвимость перед "Орешником"

В Германии оценили уязвимость перед "Орешником" - РИА Новости, 27.12.2024

В Германии оценили уязвимость перед "Орешником"

Германия оказалась практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник", сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:38:00+03:00

2024-12-27T20:38:00+03:00

2024-12-27T22:48:00+03:00

германия

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ракета "орешник"

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мид германии

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Германия оказалась практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник", сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ."Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением "Орешника", — говорится в материале.По данным издания, МИД поручил военным экспертам Вооруженных сил Германии проанализировать готовность к такому возможному развитию событий. Это произошло после удара "Орешником" по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске.В документе уточняется, что системы Patriot не подходят для противодействия таким баллистическим ракетам. Это связано со скоростью их полета, маневренностью и наличием разделяющихся головных частей. Перехват такого снаряда был бы, скорее всего, случайностью, признали в бундесвере.Первый запуск ракеты "Орешник"Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.

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германия, в мире, ракета "орешник", россия, мид германии, первый запуск ракеты "орешник"