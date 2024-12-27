В Германии оценили уязвимость перед "Орешником"
Bild: МИД ФРГ предупредил о практически полной беззащитности против "Орешника"
Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Германия оказалась практически беззащитна против российской ракетной системы средней дальности "Орешник", сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ.
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"Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением "Орешника", — говорится в материале.
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По данным издания, МИД поручил военным экспертам Вооруженных сил Германии проанализировать готовность к такому возможному развитию событий. Это произошло после удара "Орешником" по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске.
В документе уточняется, что системы Patriot не подходят для противодействия таким баллистическим ракетам. Это связано со скоростью их полета, маневренностью и наличием разделяющихся головных частей. Перехват такого снаряда был бы, скорее всего, случайностью, признали в бундесвере.
Первый запуск ракеты "Орешник"
Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.