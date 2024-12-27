https://ria.ru/20241227/frantsiya-1991772568.html

В МИД Франции назвали угрозы ареста в адрес Зурабишвили неприемлемыми

В МИД Франции назвали угрозы ареста в адрес Зурабишвили неприемлемыми - РИА Новости, 27.12.2024

В МИД Франции назвали угрозы ареста в адрес Зурабишвили неприемлемыми

Угрозы ареста в адрес уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили "неприемлемы", заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T23:10:00+03:00

2024-12-27T23:10:00+03:00

2024-12-27T23:12:00+03:00

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михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Угрозы ареста в адрес уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили "неприемлемы", заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. "Угрозы тюремного заключения президента со стороны "Грузинской мечты" неприемлемы и несовместимы с какой-либо перспективой европейской интеграции. Насилие и запугивание демонстрантов должны прекратиться. Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского населения", - написал он в Х. Ранее сообщалось, что в здании парламента Грузии на проспекте Руставели 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html

https://ria.ru/20241215/gruziya-1989240329.html

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в мире, грузия, франция, европа, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе