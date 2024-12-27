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В МИД Франции назвали угрозы ареста в адрес Зурабишвили неприемлемыми - РИА Новости, 27.12.2024
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23:10 27.12.2024 (обновлено: 23:12 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/frantsiya-1991772568.html
В МИД Франции назвали угрозы ареста в адрес Зурабишвили неприемлемыми
В МИД Франции назвали угрозы ареста в адрес Зурабишвили неприемлемыми - РИА Новости, 27.12.2024
В МИД Франции назвали угрозы ареста в адрес Зурабишвили неприемлемыми
Угрозы ареста в адрес уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили "неприемлемы", заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T23:10:00+03:00
2024-12-27T23:12:00+03:00
в мире
грузия
франция
европа
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Угрозы ареста в адрес уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили "неприемлемы", заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. "Угрозы тюремного заключения президента со стороны "Грузинской мечты" неприемлемы и несовместимы с какой-либо перспективой европейской интеграции. Насилие и запугивание демонстрантов должны прекратиться. Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского населения", - написал он в Х. Ранее сообщалось, что в здании парламента Грузии на проспекте Руставели 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html
https://ria.ru/20241215/gruziya-1989240329.html
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в мире, грузия, франция, европа, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Франция, Европа, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили, Ираклий Кобахидзе
В МИД Франции назвали угрозы ареста в адрес Зурабишвили неприемлемыми

Делегат Аддад при МИД Франции назвал угрозы в адрес Зурабишвили неприемлемыми

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Угрозы ареста в адрес уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили "неприемлемы", заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
"Угрозы тюремного заключения президента со стороны "Грузинской мечты" неприемлемы и несовместимы с какой-либо перспективой европейской интеграции. Насилие и запугивание демонстрантов должны прекратиться. Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского населения", - написал он в Х.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии
26 декабря, 05:04
Ранее сообщалось, что в здании парламента Грузии на проспекте Руставели 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
Он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водомёты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Зеленский нашел свою настоящую пару
15 декабря, 08:00
 
В миреГрузияФранцияЕвропаСаломе ЗурабишвилиМихаил КавелашвилиИраклий Кобахидзе
 
 
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