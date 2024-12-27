https://ria.ru/20241227/fizrastvor-1991622736.html

В России ввели в оборот более 13 миллионов флаконов физраствора

В России ввели в оборот более 13 миллионов флаконов физраствора - РИА Новости, 27.12.2024

В России ввели в оборот более 13 миллионов флаконов физраствора

Более 13 миллионов флаконов физраствора ввели в гражданский оборот за десять дней, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:14:00+03:00

2024-12-27T11:14:00+03:00

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здоровье - общество

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Более 13 миллионов флаконов физраствора ввели в гражданский оборот за десять дней, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора. "За последние десять дней на территории Российской Федерации в гражданский оборот введено более 13 миллионов флаконов физраствора. По данным системы МДЛП, на сегодняшний день остатки препарата составляют более 85 миллионов флаконов", — говорится в публикации. Физраствор активно вводится в гражданский оборот производителями и поставляется в аптечную и лечебную сети, отметили в ведомстве.В середине декабря первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратил внимание на сообщения из регионов о массовой нехватке физраствора в аптеках и медучреждениях и попросил Минздрав принять меры для решения этой проблемы. Несколько вопросов о дефиците физраствора поступило и на прямую линию с Владимиром Путиным. Президент, комментируя эту ситуацию, заявил, что все решения приняты, и выразил надежду, что сбоев не будет.Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что на физраствор была перерегистрация цен из-за роста себестоимости, а позже поручил Росздравнадзору вести мониторинг обеспеченности лечебной и аптечной сети жизненно необходимыми лекарствами, в том числе физраствором и инсулинами.

https://ria.ru/20241219/putin-1990193622.html

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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье, здоровье - общество