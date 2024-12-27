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Фицо приветствовал позитивную реакцию Путина на предложение по Украине - РИА Новости, 27.12.2024
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20:04 27.12.2024 (обновлено: 20:35 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/fitso-1991759954.html
Фицо приветствовал позитивную реакцию Путина на предложение по Украине
Фицо приветствовал позитивную реакцию Путина на предложение по Украине - РИА Новости, 27.12.2024
Фицо приветствовал позитивную реакцию Путина на предложение по Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует позитивную реакцию президента России Владимира Путина на его предложение о переговорах по Украине в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:04:00+03:00
2024-12-27T20:35:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует позитивную реакцию президента России Владимира Путина на его предложение о переговорах по Украине в Словакии."Я говорил на эту тему (о готовности принять в Словакии переговоры по Украине - ред.) с российским президентом Владимиром Путиным, поэтому приветствую его позитивную реакцию. Я провожу и буду проводить суверенную словацкую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу.При этом словацкий премьер подчеркнул, что будет соблюдать обязательства, которые наложены на республику в рамках ее членства в Европейском союзе и НАТО.Путин накануне заявил журналистам, что Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.
https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991583641.html
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в мире, украина, словакия, владимир путин, роберт фицо, россия, нато
В мире, Украина, Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Россия, НАТО
Фицо приветствовал позитивную реакцию Путина на предложение по Украине

Фицо приветствовал реакцию Путина на идею о переговорах по Украине в Словакии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует позитивную реакцию президента России Владимира Путина на его предложение о переговорах по Украине в Словакии.
"Я говорил на эту тему (о готовности принять в Словакии переговоры по Украине - ред.) с российским президентом Владимиром Путиным, поэтому приветствую его позитивную реакцию. Я провожу и буду проводить суверенную словацкую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу.
При этом словацкий премьер подчеркнул, что будет соблюдать обязательства, которые наложены на республику в рамках ее членства в Европейском союзе и НАТО.
Путин накануне заявил журналистам, что Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.
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