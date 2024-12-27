https://ria.ru/20241227/fitso-1991759954.html

Фицо приветствовал позитивную реакцию Путина на предложение по Украине

Фицо приветствовал позитивную реакцию Путина на предложение по Украине - РИА Новости, 27.12.2024

Фицо приветствовал позитивную реакцию Путина на предложение по Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует позитивную реакцию президента России Владимира Путина на его предложение о переговорах по Украине в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:04:00+03:00

2024-12-27T20:04:00+03:00

2024-12-27T20:35:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует позитивную реакцию президента России Владимира Путина на его предложение о переговорах по Украине в Словакии."Я говорил на эту тему (о готовности принять в Словакии переговоры по Украине - ред.) с российским президентом Владимиром Путиным, поэтому приветствую его позитивную реакцию. Я провожу и буду проводить суверенную словацкую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу.При этом словацкий премьер подчеркнул, что будет соблюдать обязательства, которые наложены на республику в рамках ее членства в Европейском союзе и НАТО.Путин накануне заявил журналистам, что Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.

https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991583641.html

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в мире, украина, словакия, владимир путин, роберт фицо, россия, нато