https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html

В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России

В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России - РИА Новости, 27.12.2024

В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России

Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T03:26:00+03:00

2024-12-27T03:26:00+03:00

2024-12-27T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.Он прокомментировал сообщение в официальном аккаунте альянса об учениях норвежских солдат в горных зимних условиях."Если дело дойдет до столкновения (России и НАТО. — Прим. ред.), Россия уничтожит Стокгольм, <...> искалечит Финляндию несколькими "Орешниками" и тактическим ядерным оружием. Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать (пока-пока, статья 5)", — предупредил профессор.По его мнению, если произойдет вооруженный конфликт в Северной Европе, то никакой сухопутной войны не будет, а будут только потерпевшие поражение страны.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241227/britaniya-1991570916.html

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