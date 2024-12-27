“Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” - сюжет и герои
© Централ Партнершип (2024)“Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” - сюжет и герои
© Централ Партнершип (2024)
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Одной из главных премьер-2025 в кино стал фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича”, дата выхода которого на экраны российских кинотеатров совпадает с первым днем нового года. Каких актеров можно увидеть в главных ролях, когда картина выйдет на мировые экраны, как встречают картину эксперты и критики - в материале РИА Новости.
Фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича”
Семейный фильм в жанре фэнтези “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” представляет собой экранизацию одной из частей одноименного сказочного цикла, созданного писателем Александром Волковым. Любопытно, что оригинальная повесть была создана в 1939 году, то есть в минувшем 2024-м отметила солидный юбилей - 85 лет.
Режиссером картины выступил Игорь Волошин, предыдущей работой которого стал основанный на реальной истории фильм “Повелитель ветра”, посвященный захватывающему и опасному приключению известного отечественного путешественника Федора Конюхова. В одном из интервью режиссер назвал картину “уникальным проектом”, который раскроет зрителям дверь в волшебный мир.
Впервые идея создания фильма была озвучена несколько лет назад, однако съемочный процесс официально стартовал лишь летом 2023 года. Работа над картиной велась не только в стенах столичных павильонов и на территории Московской области: съемочная группа также выезжала в различные районы Дагестана. Не обошлось в фэнтези и без масштабных спецэффектов, например, при создании огромных цветов на маковом поле, которое должны преодолеть герои.
Стоит отметить, что еще до выхода картины на экраны стало известно о продолжении фильма под названием “Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма”, премьера которого запланирована на 2026 год.
Дата выхода
Премьера фильма “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” в России состоится 1 января 2025 года. В мировой прокат новинка должна выйти в конце месяца, 30 января 2025 года.
Трейлер
Официальный трейлер будущей кинопремьеры появился в сети осенью 2024 года
Актеры
На роль главной героини по имени Элли была выбрана юная актриса Екатерина Червова, которой на момент съемок исполнилось всего 8 лет. Для девочки фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” стал дебютом в большом кино.
© Централ Партнершип (2024)Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
© Централ Партнершип (2024)
Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
Роль Железного Дровосека воплотил на экране актер Юрий Колокольников, знакомый российским зрителям по таким громким проектам как свежая экранизация бессмертного романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, сериал “Метод” и, конечно же, ставшая культовой “Игра престолов”.
© Централ Партнершип (2024)Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
© Централ Партнершип (2024)
Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
В роли Страшилы на экране предстал актер Евгений Чумак (его можно было увидеть в фильме “Гром: Трудное детство”), а Трусливому Льву подарил свой голос актер Артур Ваха (он также озвучил героя Дольфа Лундгрена в фильме “Неудержимые 4” и Мистера Картофельная Голова из “Истории игрушек”).
© Централ Партнершип (2024)Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
© Централ Партнершип (2024)
Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
Светлана Ходченкова (“Маме снова 17”, сериал “Домашний арест”) перевоплотилась в злую ведьму Бастинду, а актриса Василина Маковцева (“Повелитель ветра”) стала Гингемой. Роль Урфина Джюса досталась Дмитрию Чеботареву, которого зрители ранее могли видеть в образе Олега Волкова из цикла фильмов про Майора Грома.
Сюжет
В центре сюжета семейного фэнтези - маленькая девочка Элли, которая одним не самым удачным днем по вине вызванного злой колдуньей Гингемой урагана вместо со своим четвероногим другом - псом Тотошкой - попадает в волшебную страну. Вернуться домой Элли помогают новые друзья: Железный Дровосек, Страшила и Трусливый Лев. Путь друзей лежит по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город, где живет загадочный Волшебник, который способен исполнить даже самые заветные желания.
© Централ Партнершип (2024)Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
© Централ Партнершип (2024)
Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича"
Рецензия
Создатели фильма очень бережно отнеслись к литературному первоисточнику, но при этом добавили несколько весьма удачных и актуальных шуток про современные реалии (например, про любовь к детей к различным гаджетам), которые вполне успешно вписались в знакомый многим россиянам с детства сюжет.
Несмотря на то, что солидную часть экранного времени занимает знакомство зрителей с главными персонажами, фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” вовсе не выглядит прологом к последующим продолжениям.
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