https://ria.ru/20241227/film-1991635900.html

“Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” - сюжет и герои

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича 2025: сюжет фильма, дата выхода

“Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” - сюжет и герои

Одной из главных премьер-2025 в кино стал фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича”, дата выхода которого на экраны российских кинотеатров РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:26:00+03:00

2024-12-27T13:26:00+03:00

2024-12-27T14:55:00+03:00

кино

сказки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991649276_29:0:1458:804_1920x0_80_0_0_9a17ab3a349b61183bac110c5e9ee205.png

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Одной из главных премьер-2025 в кино стал фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича”, дата выхода которого на экраны российских кинотеатров совпадает с первым днем нового года. Каких актеров можно увидеть в главных ролях, когда картина выйдет на мировые экраны, как встречают картину эксперты и критики - в материале РИА Новости.Фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича”Семейный фильм в жанре фэнтези “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” представляет собой экранизацию одной из частей одноименного сказочного цикла, созданного писателем Александром Волковым. Любопытно, что оригинальная повесть была создана в 1939 году, то есть в минувшем 2024-м отметила солидный юбилей - 85 лет.Режиссером картины выступил Игорь Волошин, предыдущей работой которого стал основанный на реальной истории фильм “Повелитель ветра”, посвященный захватывающему и опасному приключению известного отечественного путешественника Федора Конюхова. В одном из интервью режиссер назвал картину “уникальным проектом”, который раскроет зрителям дверь в волшебный мир.Впервые идея создания фильма была озвучена несколько лет назад, однако съемочный процесс официально стартовал лишь летом 2023 года. Работа над картиной велась не только в стенах столичных павильонов и на территории Московской области: съемочная группа также выезжала в различные районы Дагестана. Не обошлось в фэнтези и без масштабных спецэффектов, например, при создании огромных цветов на маковом поле, которое должны преодолеть герои.Стоит отметить, что еще до выхода картины на экраны стало известно о продолжении фильма под названием “Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма”, премьера которого запланирована на 2026 год.Дата выходаПремьера фильма “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” в России состоится 1 января 2025 года. В мировой прокат новинка должна выйти в конце месяца, 30 января 2025 года.ТрейлерОфициальный трейлер будущей кинопремьеры появился в сети осенью 2024 годаАктерыНа роль главной героини по имени Элли была выбрана юная актриса Екатерина Червова, которой на момент съемок исполнилось всего 8 лет. Для девочки фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” стал дебютом в большом кино.Роль Железного Дровосека воплотил на экране актер Юрий Колокольников, знакомый российским зрителям по таким громким проектам как свежая экранизация бессмертного романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, сериал “Метод” и, конечно же, ставшая культовой “Игра престолов”.В роли Страшилы на экране предстал актер Евгений Чумак (его можно было увидеть в фильме “Гром: Трудное детство”), а Трусливому Льву подарил свой голос актер Артур Ваха (он также озвучил героя Дольфа Лундгрена в фильме “Неудержимые 4” и Мистера Картофельная Голова из “Истории игрушек”).Светлана Ходченкова (“Маме снова 17”, сериал “Домашний арест”) перевоплотилась в злую ведьму Бастинду, а актриса Василина Маковцева (“Повелитель ветра”) стала Гингемой. Роль Урфина Джюса досталась Дмитрию Чеботареву, которого зрители ранее могли видеть в образе Олега Волкова из цикла фильмов про Майора Грома.СюжетВ центре сюжета семейного фэнтези - маленькая девочка Элли, которая одним не самым удачным днем по вине вызванного злой колдуньей Гингемой урагана вместо со своим четвероногим другом - псом Тотошкой - попадает в волшебную страну. Вернуться домой Элли помогают новые друзья: Железный Дровосек, Страшила и Трусливый Лев. Путь друзей лежит по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город, где живет загадочный Волшебник, который способен исполнить даже самые заветные желания.РецензияСоздатели фильма очень бережно отнеслись к литературному первоисточнику, но при этом добавили несколько весьма удачных и актуальных шуток про современные реалии (например, про любовь к детей к различным гаджетам), которые вполне успешно вписались в знакомый многим россиянам с детства сюжет.Несмотря на то, что солидную часть экранного времени занимает знакомство зрителей с главными персонажами, фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” вовсе не выглядит прологом к последующим продолжениям.

https://ria.ru/20241102/kino-1981463542.html

https://ria.ru/20241227/rozhdestvo-1978554605.html

https://ria.ru/20241223/film-1990881170.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кино, сказки