https://ria.ru/20241227/evrointegratsiya-1991688613.html

Президент Молдавии сменила советника по европейским делам

Президент Молдавии сменила советника по европейским делам - РИА Новости, 27.12.2024

Президент Молдавии сменила советника по европейским делам

Президент Молдавии Майя Санду Санду сменила советника по европейским делам на фоне курса страны на евроинтеграцию и провела другие кадровые перестановки в своей РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:58:00+03:00

2024-12-27T14:58:00+03:00

2024-12-27T14:59:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду Санду сменила советника по европейским делам на фоне курса страны на евроинтеграцию и провела другие кадровые перестановки в своей администрации, сообщает в пятницу пресс-служба главы молдавского государства. Переизбранная на второй срок Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства 24 декабря. "Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указы, которые предусматривают корректировку состава ее команды. Некоторые из советников продолжат свою работу в уже управляемых областях, а другие возьмут на себя новые обязанности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента. Таким образом, Игорь Захаров, который до сих пор занимал должность советника по европейским делам и стратегическим коммуникациям, станет советником по связям с общественностью и пресс-секретарем президента. В свою очередь Ольга Рошка возьмет на себя обязанности советника по внешней политике и европейским делам. Санду также приняла отставку Ирины Готишан, занимавшей должность пресс-секретаря, а также отставку советника по охране окружающей среды Юлианы Кантараджиу и советника в области культуры Анжелы Брашовяну. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.

https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991276742.html

https://ria.ru/20241109/sandu-1982864135.html

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в мире, справки, молдавия, майя санду, александр стояногло, евгения гуцул