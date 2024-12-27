Президент Молдавии сменила советника по европейским делам
Санду сменила советника по европейским делам на фоне курса на евроинтеграцию
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду Санду сменила советника по европейским делам на фоне курса страны на евроинтеграцию и провела другие кадровые перестановки в своей администрации, сообщает в пятницу пресс-служба главы молдавского государства.
Переизбранная на второй срок Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства 24 декабря.
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"Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указы, которые предусматривают корректировку состава ее команды. Некоторые из советников продолжат свою работу в уже управляемых областях, а другие возьмут на себя новые обязанности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента. Таким образом, Игорь Захаров, который до сих пор занимал должность советника по европейским делам и стратегическим коммуникациям, станет советником по связям с общественностью и пресс-секретарем президента. В свою очередь Ольга Рошка возьмет на себя обязанности советника по внешней политике и европейским делам.
Санду также приняла отставку Ирины Готишан, занимавшей должность пресс-секретаря, а также отставку советника по охране окружающей среды Юлианы Кантараджиу и советника в области культуры Анжелы Брашовяну.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.