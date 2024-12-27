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Президент Молдавии сменила советника по европейским делам - РИА Новости, 27.12.2024
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14:58 27.12.2024 (обновлено: 14:59 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/evrointegratsiya-1991688613.html
Президент Молдавии сменила советника по европейским делам
Президент Молдавии сменила советника по европейским делам - РИА Новости, 27.12.2024
Президент Молдавии сменила советника по европейским делам
Президент Молдавии Майя Санду Санду сменила советника по европейским делам на фоне курса страны на евроинтеграцию и провела другие кадровые перестановки в своей РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:58:00+03:00
2024-12-27T14:59:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду Санду сменила советника по европейским делам на фоне курса страны на евроинтеграцию и провела другие кадровые перестановки в своей администрации, сообщает в пятницу пресс-служба главы молдавского государства. Переизбранная на второй срок Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства 24 декабря. "Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указы, которые предусматривают корректировку состава ее команды. Некоторые из советников продолжат свою работу в уже управляемых областях, а другие возьмут на себя новые обязанности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента. Таким образом, Игорь Захаров, который до сих пор занимал должность советника по европейским делам и стратегическим коммуникациям, станет советником по связям с общественностью и пресс-секретарем президента. В свою очередь Ольга Рошка возьмет на себя обязанности советника по внешней политике и европейским делам. Санду также приняла отставку Ирины Готишан, занимавшей должность пресс-секретаря, а также отставку советника по охране окружающей среды Юлианы Кантараджиу и советника в области культуры Анжелы Брашовяну. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.
https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991276742.html
https://ria.ru/20241109/sandu-1982864135.html
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в мире, справки, молдавия, майя санду, александр стояногло, евгения гуцул
В мире, Справки, Молдавия, Майя Санду, Александр Стояногло, Евгения Гуцул
Президент Молдавии сменила советника по европейским делам

Санду сменила советника по европейским делам на фоне курса на евроинтеграцию

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду Санду сменила советника по европейским делам на фоне курса страны на евроинтеграцию и провела другие кадровые перестановки в своей администрации, сообщает в пятницу пресс-служба главы молдавского государства.
Переизбранная на второй срок Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства 24 декабря.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором
25 декабря, 16:01
"Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указы, которые предусматривают корректировку состава ее команды. Некоторые из советников продолжат свою работу в уже управляемых областях, а другие возьмут на себя новые обязанности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента. Таким образом, Игорь Захаров, который до сих пор занимал должность советника по европейским делам и стратегическим коммуникациям, станет советником по связям с общественностью и пресс-секретарем президента. В свою очередь Ольга Рошка возьмет на себя обязанности советника по внешней политике и европейским делам.
Санду также приняла отставку Ирины Готишан, занимавшей должность пресс-секретаря, а также отставку советника по охране окружающей среды Юлианы Кантараджиу и советника в области культуры Анжелы Брашовяну.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Санду сделала главой одной из прокуратур человека, посадившего Стояногло
9 ноября, 20:40
 
В миреСправкиМолдавияМайя СандуАлександр СтояноглоЕвгения Гуцул
 
 
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