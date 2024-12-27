https://ria.ru/20241227/evakuatsiya-1991763940.html
Источник: в Москве эвакуировали людей из БЦ "Нагатинский" из-за возгорания
Источник: в Москве эвакуировали людей из БЦ "Нагатинский" из-за возгорания - РИА Новости, 27.12.2024
Источник: в Москве эвакуировали людей из БЦ "Нагатинский" из-за возгорания
Эвакуация людей из БЦ "Нагатинский" проведена на юге Москвы из-за возгорания, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:43:00+03:00
2024-12-27T20:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Эвакуация людей из БЦ "Нагатинский" проведена на юге Москвы из-за возгорания, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."На улице Андропова, 22 на юге Москвы произошло возгорание в БЦ "Нагатинский". Проведена эвакуация. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Позднее в экстренных службах РИА Новости уточнили, что произошло короткое замыкание в светильнике, возгорание потушили до прибытия пожарных подразделений.
https://ria.ru/20241227/tts-1991750765.html
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происшествия, москва
Источник: в Москве эвакуировали людей из БЦ "Нагатинский" из-за возгорания
На юге Москвы эвакуировали людей из БЦ "Нагатинский" из-за возгорания