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Власти села в Оренбуржье объяснили, зачем установили елку из вторсырья - РИА Новости, 27.12.2024
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15:11 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/elka-1991692143.html
Власти села в Оренбуржье объяснили, зачем установили елку из вторсырья
Власти села в Оренбуржье объяснили, зачем установили елку из вторсырья - РИА Новости, 27.12.2024
Власти села в Оренбуржье объяснили, зачем установили елку из вторсырья
Власти оренбургского села Красный Коммунар пояснили РИА Новости, что поставили ёлку из вторичного сырья для эксперимента, а традиционную новогоднюю ель... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:11:00+03:00
2024-12-27T15:11:00+03:00
общество
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Власти оренбургского села Красный Коммунар пояснили РИА Новости, что поставили ёлку из вторичного сырья для эксперимента, а традиционную новогоднюю ель установили на центральной площади населенного пункта. В местных пабликах жители села Красный Коммунар пожаловались на искусственную ёлку, установленную у хоккейной коробки. "Эта ёлка из вторичного сырья установлена практически в поле и в качестве эксперимента. Для жителей села на центральной площади стоит традиционная искусственная ель, украшенная новогодними игрушками. Люди хотят живую ель, но считаем, это нецелесообразно, в том числе экологически", - пояснил РИА Новости представитель администрации села Красный Коммунар.
https://ria.ru/20241227/elochka-1761518886.html
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общество
Общество
Власти села в Оренбуржье объяснили, зачем установили елку из вторсырья

Власти села в Оренбуржье объяснили елку из вторсырья экспериментом

© Фото : соцсетиЕлка в оренбургском селе Красный Коммунар
Елка в оренбургском селе Красный Коммунар - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : соцсети
Елка в оренбургском селе Красный Коммунар
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Власти оренбургского села Красный Коммунар пояснили РИА Новости, что поставили ёлку из вторичного сырья для эксперимента, а традиционную новогоднюю ель установили на центральной площади населенного пункта.
В местных пабликах жители села Красный Коммунар пожаловались на искусственную ёлку, установленную у хоккейной коробки.
"Эта ёлка из вторичного сырья установлена практически в поле и в качестве эксперимента. Для жителей села на центральной площади стоит традиционная искусственная ель, украшенная новогодними игрушками. Люди хотят живую ель, но считаем, это нецелесообразно, в том числе экологически", - пояснил РИА Новости представитель администрации села Красный Коммунар.
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