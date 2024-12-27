https://ria.ru/20241227/elka-1991692143.html

Власти села в Оренбуржье объяснили, зачем установили елку из вторсырья

Власти села в Оренбуржье объяснили, зачем установили елку из вторсырья - РИА Новости, 27.12.2024

Власти села в Оренбуржье объяснили, зачем установили елку из вторсырья

Власти оренбургского села Красный Коммунар пояснили РИА Новости, что поставили ёлку из вторичного сырья для эксперимента, а традиционную новогоднюю ель... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:11:00+03:00

2024-12-27T15:11:00+03:00

2024-12-27T15:11:00+03:00

общество

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УФА, 27 дек - РИА Новости. Власти оренбургского села Красный Коммунар пояснили РИА Новости, что поставили ёлку из вторичного сырья для эксперимента, а традиционную новогоднюю ель установили на центральной площади населенного пункта. В местных пабликах жители села Красный Коммунар пожаловались на искусственную ёлку, установленную у хоккейной коробки. "Эта ёлка из вторичного сырья установлена практически в поле и в качестве эксперимента. Для жителей села на центральной площади стоит традиционная искусственная ель, украшенная новогодними игрушками. Люди хотят живую ель, но считаем, это нецелесообразно, в том числе экологически", - пояснил РИА Новости представитель администрации села Красный Коммунар.

https://ria.ru/20241227/elochka-1761518886.html

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общество