https://ria.ru/20241227/ekonomika-1991584405.html

Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимной торговли, заявил посол

Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимной торговли, заявил посол - РИА Новости, 27.12.2024

Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимной торговли, заявил посол

Благодаря своевременному переводу расчетов РФ и КНР на нацвалюты и эффективной координации удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли, заявил в интервью... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T06:42:00+03:00

2024-12-27T06:42:00+03:00

2024-12-27T06:42:00+03:00

экономика

россия

китай

игорь моргулов

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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Благодаря своевременному переводу расчетов РФ и КНР на нацвалюты и эффективной координации удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "Благодаря своевременным шагам по переводу расчетов на национальные валюты, доля которых уже превышает 90%, а также эффективной координации с партнерами нам удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли и хозяйственной кооперации в целом", - заявил Моргулов, комментируя давление на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая со стороны Запада. Посол отметил, что, "по данным китайской статистики, в январе-ноябре двусторонний товарооборот увеличился на 2,1% до 222,7 миллиарда долларов, второй год подряд уверенно преодолев заданную лидерами двухсотмиллиардную планку". "Полагаю, что по итогам года мы как минимум достигнем прошлогоднего показателя, а то и выйдем на новый рекорд", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20241227/kitay-1991578832.html

https://ria.ru/20241001/kitay-1975635847.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, игорь моргулов