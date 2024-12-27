https://ria.ru/20241227/ekonomika-1991584405.html
Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимной торговли, заявил посол
Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимной торговли, заявил посол - РИА Новости, 27.12.2024
Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимной торговли, заявил посол
Благодаря своевременному переводу расчетов РФ и КНР на нацвалюты и эффективной координации удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли, заявил в интервью... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T06:42:00+03:00
2024-12-27T06:42:00+03:00
2024-12-27T06:42:00+03:00
экономика
россия
китай
игорь моргулов
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Благодаря своевременному переводу расчетов РФ и КНР на нацвалюты и эффективной координации удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "Благодаря своевременным шагам по переводу расчетов на национальные валюты, доля которых уже превышает 90%, а также эффективной координации с партнерами нам удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли и хозяйственной кооперации в целом", - заявил Моргулов, комментируя давление на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая со стороны Запада. Посол отметил, что, "по данным китайской статистики, в январе-ноябре двусторонний товарооборот увеличился на 2,1% до 222,7 миллиарда долларов, второй год подряд уверенно преодолев заданную лидерами двухсотмиллиардную планку". "Полагаю, что по итогам года мы как минимум достигнем прошлогоднего показателя, а то и выйдем на новый рекорд", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20241227/kitay-1991578832.html
https://ria.ru/20241001/kitay-1975635847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, игорь моргулов
Экономика, Россия, Китай, Игорь Моргулов
Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимной торговли, заявил посол
Моргулов: Россия и Китай обеспечили устойчивость торговли расчетами в нацвалютах