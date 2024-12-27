https://ria.ru/20241227/efimov-1991639530.html

Ефимов: в Москве пройден еще один тоннель метро

Ефимов: в Москве пройден еще один тоннель метро - РИА Новости, 27.12.2024

Ефимов: в Москве пройден еще один тоннель метро

В Москве завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" будущей Рублево-Архангельской... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:05:00+03:00

2024-12-27T16:05:00+03:00

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москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Москве завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" будущей Рублево-Архангельской линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Тоннель возводили с использованием тоннелепроходческого комплекса "Виктория", который с мая текущего года прошел более 1 километра. Работа велась с учетом непростых гидрогеологических условий. Так, к концу проходки вместо глины были обводненные пески. "На станции "Бульвар Генерала Карбышева" завершили разработку станционного котлована и устройство распорной системы, сейчас ведется устройство монолитных конструкций и плиты основания. На будущей Рублево-Архангельской линии метро также продолжается проходка тоннеля в сторону станции "Серебряный Бор", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как уточняется в сообщении, к настоящему времени пройдены все тоннели от "Звенигородской" до "Бульвара Генерала Карбышева".При этом проходку левого тоннеля между "Народным Ополчением" и "Бульваром Генерала Карбышева" закончили в ноябре 2024 года, а возведение перегона "Народное Ополчение" – "Звенигородская" было завершено в 2022 году, рассказывал ранее мэр города Сергей Собянин.Рублево-Архангельская ветка столичного метро пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД. На ней будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ). Первые две станции будущей ветки "Деловой центр" и "Шелепиха" открыли в 2018 году в составе БКЛ.

https://ria.ru/20241227/efimov-1991637110.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)