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Ефимов: в Москве пройден еще один тоннель метро - РИА Новости, 27.12.2024
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16:05 27.12.2024 (обновлено: 16:47 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/efimov-1991639530.html
Ефимов: в Москве пройден еще один тоннель метро
Ефимов: в Москве пройден еще один тоннель метро - РИА Новости, 27.12.2024
Ефимов: в Москве пройден еще один тоннель метро
В Москве завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" будущей Рублево-Архангельской... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:05:00+03:00
2024-12-27T16:47:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Москве завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" будущей Рублево-Архангельской линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Тоннель возводили с использованием тоннелепроходческого комплекса "Виктория", который с мая текущего года прошел более 1 километра. Работа велась с учетом непростых гидрогеологических условий. Так, к концу проходки вместо глины были обводненные пески. "На станции "Бульвар Генерала Карбышева" завершили разработку станционного котлована и устройство распорной системы, сейчас ведется устройство монолитных конструкций и плиты основания. На будущей Рублево-Архангельской линии метро также продолжается проходка тоннеля в сторону станции "Серебряный Бор", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как уточняется в сообщении, к настоящему времени пройдены все тоннели от "Звенигородской" до "Бульвара Генерала Карбышева".При этом проходку левого тоннеля между "Народным Ополчением" и "Бульваром Генерала Карбышева" закончили в ноябре 2024 года, а возведение перегона "Народное Ополчение" – "Звенигородская" было завершено в 2022 году, рассказывал ранее мэр города Сергей Собянин.Рублево-Архангельская ветка столичного метро пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД. На ней будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ). Первые две станции будущей ветки "Деловой центр" и "Шелепиха" открыли в 2018 году в составе БКЛ.
https://ria.ru/20241227/efimov-1991637110.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве пройден еще один тоннель метро

Ефимов: в Москве завершили проходку еще одного тоннеля метро

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Москве завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" будущей Рублево-Архангельской линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Тоннель возводили с использованием тоннелепроходческого комплекса "Виктория", который с мая текущего года прошел более 1 километра. Работа велась с учетом непростых гидрогеологических условий. Так, к концу проходки вместо глины были обводненные пески.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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"На станции "Бульвар Генерала Карбышева" завершили разработку станционного котлована и устройство распорной системы, сейчас ведется устройство монолитных конструкций и плиты основания. На будущей Рублево-Архангельской линии метро также продолжается проходка тоннеля в сторону станции "Серебряный Бор", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Как уточняется в сообщении, к настоящему времени пройдены все тоннели от "Звенигородской" до "Бульвара Генерала Карбышева".
При этом проходку левого тоннеля между "Народным Ополчением" и "Бульваром Генерала Карбышева" закончили в ноябре 2024 года, а возведение перегона "Народное Ополчение" – "Звенигородская" было завершено в 2022 году, рассказывал ранее мэр города Сергей Собянин.
Рублево-Архангельская ветка столичного метро пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД. На ней будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ). Первые две станции будущей ветки "Деловой центр" и "Шелепиха" открыли в 2018 году в составе БКЛ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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