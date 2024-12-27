https://ria.ru/20241227/efimov-1991635715.html

Ефимов: еще 17 объектов нежилой недвижимости возвели в центре столицы

Ефимов: еще 17 объектов нежилой недвижимости возвели в центре столицы - РИА Новости, 27.12.2024

Ефимов: еще 17 объектов нежилой недвижимости возвели в центре столицы

Девелоперы построили в центре Москвы с начала 2024 года 17 объектов нежилой недвижимости, их совокупная площадь составляет около 776 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:15:00+03:00

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2024-12-27T14:15:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Девелоперы построили в центре Москвы с начала 2024 года 17 объектов нежилой недвижимости, их совокупная площадь составляет около 776 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За прошедшие месяцы 2024 года в центре столицы возвели 17 новых объектов нежилой недвижимости суммарной площадью около 776 тысяч квадратных метров. Значительную часть всего объема – более 552 тысяч квадратных метров – составляет деловая недвижимость. Также в центре построили объекты здравоохранения, образования и спорта. Совокупная площадь этих сооружений составляет более 45 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что еще свыше 150 тысяч квадратных метров пришлось на другие объекты недвижимости в центре города.В свою очередь, министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в октябре текущего года подошло к концу строительство многофункционального комплекса "АФИ Галерея", площадь объекта составляет примерно 22 тысячи квадратных метров. Комплекс распложен на площади тверская Застава и включает в себя семь надземных и один подземный этаж.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2010 года в городеповысилось качество городской среды. Также в столице появилась система современных общественных и рекреационных пространств.

https://ria.ru/20241227/efimov-1991572033.html

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москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы