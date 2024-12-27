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Ефимов: еще 17 объектов нежилой недвижимости возвели в центре столицы - РИА Новости, 27.12.2024
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14:15 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/efimov-1991635715.html
Ефимов: еще 17 объектов нежилой недвижимости возвели в центре столицы
Ефимов: еще 17 объектов нежилой недвижимости возвели в центре столицы - РИА Новости, 27.12.2024
Ефимов: еще 17 объектов нежилой недвижимости возвели в центре столицы
Девелоперы построили в центре Москвы с начала 2024 года 17 объектов нежилой недвижимости, их совокупная площадь составляет около 776 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:15:00+03:00
2024-12-27T14:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Девелоперы построили в центре Москвы с начала 2024 года 17 объектов нежилой недвижимости, их совокупная площадь составляет около 776 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За прошедшие месяцы 2024 года в центре столицы возвели 17 новых объектов нежилой недвижимости суммарной площадью около 776 тысяч квадратных метров. Значительную часть всего объема – более 552 тысяч квадратных метров – составляет деловая недвижимость. Также в центре построили объекты здравоохранения, образования и спорта. Совокупная площадь этих сооружений составляет более 45 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что еще свыше 150 тысяч квадратных метров пришлось на другие объекты недвижимости в центре города.В свою очередь, министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в октябре текущего года подошло к концу строительство многофункционального комплекса "АФИ Галерея", площадь объекта составляет примерно 22 тысячи квадратных метров. Комплекс распложен на площади тверская Застава и включает в себя семь надземных и один подземный этаж.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2010 года в городеповысилось качество городской среды. Также в столице появилась система современных общественных и рекреационных пространств.
https://ria.ru/20241227/efimov-1991572033.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: еще 17 объектов нежилой недвижимости возвели в центре столицы

Ефимов: с начала года в центре Москвы построили 17 объектов нежилой недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Девелоперы построили в центре Москвы с начала 2024 года 17 объектов нежилой недвижимости, их совокупная площадь составляет около 776 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За прошедшие месяцы 2024 года в центре столицы возвели 17 новых объектов нежилой недвижимости суммарной площадью около 776 тысяч квадратных метров. Значительную часть всего объема – более 552 тысяч квадратных метров – составляет деловая недвижимость. Также в центре построили объекты здравоохранения, образования и спорта. Совокупная площадь этих сооружений составляет более 45 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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В сообщении уточняется, что еще свыше 150 тысяч квадратных метров пришлось на другие объекты недвижимости в центре города.
В свою очередь, министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в октябре текущего года подошло к концу строительство многофункционального комплекса "АФИ Галерея", площадь объекта составляет примерно 22 тысячи квадратных метров. Комплекс распложен на площади тверская Застава и включает в себя семь надземных и один подземный этаж.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2010 года в городе
повысилось качество городской среды. Также в столице появилась система современных общественных и рекреационных пространств.
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