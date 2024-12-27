https://ria.ru/20241227/dud-1991694464.html
Суд оштрафовал Дудя* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Дудя* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 27.12.2024
Суд оштрафовал Дудя* за отсутствие плашки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей блогера Юрия Дудя* за производство и распространение материалов без указания статуса иноагента, сообщили РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:25:00+03:00
2024-12-27T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей блогера Юрия Дудя* за производство и распространение материалов без указания статуса иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Дудю* назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. За производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241224/lazareva-1990999100.html
https://ria.ru/20241225/inoagent-1991122550.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Суд оштрафовал Дудя* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Дудя на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей блогера Юрия Дудя* за производство и распространение материалов без указания статуса иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дудю* назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
За производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом в сети без указания соответствующего статуса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
Минюст РФ
внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента