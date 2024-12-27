https://ria.ru/20241227/dnr-1991652615.html
ВС России освободили населенный пункт Ивановка
ВС России освободили населенный пункт Ивановка - РИА Новости, 27.12.2024
ВС России освободили населенный пункт Ивановка
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Ивановку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:59:00+03:00
2024-12-27T12:59:00+03:00
2024-12-27T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Ивановку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты... и Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 21 по 27 декабря.Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и отразила 25 контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241227/tekhnika-1991589303.html
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россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили населенный пункт Ивановка
ВС России освободили населенный пункт Ивановка в ДНР