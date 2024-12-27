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АНО "Диалог" подала иск в суд против Минюста США

АНО "Диалог" подала иск в суд против Минюста США - РИА Новости, 27.12.2024

АНО "Диалог" подала иск в суд против Минюста США

Оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог" подал иск в окружной суд штата Пенсильвания против министерства юстиции США в ответ на ложные... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:53:00+03:00

2024-12-27T13:53:00+03:00

2024-12-27T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог" подал иск в окружной суд штата Пенсильвания против министерства юстиции США в ответ на ложные обвинения в адрес компании в распространении недостоверной информации и незаконное изъятие её домена, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. АНО "Диалог" 30 октября заявила о намерении подать на ФБР иск в американский суд за распространение фейков против организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль приветствует решения российских организаций отстаивать свои права в суде. "В окружной суд штата Пенсильвания, США, поступил иск АНО "Диалог". Дело инициировано в ответ на ложные обвинения в адрес компании в распространении недостоверной информации и незаконное изъятие её домена… Ответчиками по делу выступают Соединённые Штаты Америки и министерство юстиции", - говорится в сообщении пресс-службы организации. Там отметили, что по правилам судебной процедуры в течение следующих 15 дней ответчики должны предоставить первый официальный ответ по иску. "Далее стороны обменяются документами, после чего суд штата Пенсильвания назначит дату слушания по делу, где состоятся прения сторон", - уточнили в организации. Генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак заявил, что в компании готовы к тому, что судебный процесс не будет гладким. "Этим иском мы оспариваем доказательную базу, которую ранее такой же американский суд признал достаточной для выдачи первоначального ордера на конфискацию в сентябре доменов, связанных с "Диалогом". Мы упоминаемся только в трёх пунктах заявления ФБР, состоящего из 158 пунктов, и в нём нет никаких доказательств подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей. Скорее всего, правительство США будет сопротивляться процессу и попытается сделать его как можно более закрытым", - приводит пресс-служба слова Табака. В организации отметили, что, по словам адвокатов, пока трудно судить, как будут развиваться события. "Предполагается, что расследование по делу, в рамках которого были изъяты домены, ещё идёт, а, значит, ответчики могут просить суд ограничить доступ информации к новому делу по этим основаниям. Поскольку иск касается деталей расследования правоохранительных органов США, в зал суда могут быть не допущены представители СМИ, а у правительства США будет возможность запросить ограничения по раскрытию документов только для юристов, что ограничит доступ к информации по делу даже для самого истца", - рассказали в АНО "Диалог". Там уточнили, что пока не разглашается, кто будет судьёй и прокурором. "Как отмечают юристы, несмотря на существование похожих исков в ответ на конфискацию доменов, прецедентов подобного уровня в судебной системе США ещё не было. Исход данного разбирательства будет зависеть от многих факторов, но делать прогнозы пока рано", - прокомментировали в пресс-службе. Также генеральный директор АНО "Диалог" уточнил, что в организации хотели подать иск именно до Нового года. "Чтобы успеть поздравить ФБР с его (Новым годом - ред.) наступлением. У нас это получилось. Мы считаем, что располагаем достаточными доказательствами и уверены в своей позиции. Иск подан, теперь ждём реакции американского суда", - цитирует Табака пресс-служба. Как ранее рассказали в пресс-службе организации, ФБР, Минюст и Минфин США 4 сентября обвинили АНО "Диалог" в распространении фейков. В ответ на эти обвинения генеральный директор компании отметил, что АНО "Диалог" - центр цифровых компетенций, который, наоборот, отвечает за противодействие недостоверной информации в масштабах России.

https://ria.ru/20241120/dialog-1984917100.html

https://ria.ru/20241120/hinshtejn-1984871057.html

https://ria.ru/20241101/sud-1981323379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, пенсильвания, россия, дмитрий песков, фбр, в мире