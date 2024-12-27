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Число субъектов МСП выросло в Красноярском крае на восемь процентов за год - РИА Новости, 27.12.2024
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Твой бизнес
 
17:44 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/chislo-1991737890.html
Число субъектов МСП выросло в Красноярском крае на восемь процентов за год
Число субъектов МСП выросло в Красноярском крае на восемь процентов за год - РИА Новости, 27.12.2024
Число субъектов МСП выросло в Красноярском крае на восемь процентов за год
Количество представителей малого и среднего бизнеса Красноярского края достигло 463,4 тысячи человек на конец 2024 года, что на 8% больше аналогичного периода... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:44:00+03:00
2024-12-27T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Количество представителей малого и среднего бизнеса Красноярского края достигло 463,4 тысячи человек на конец 2024 года, что на 8% больше аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Кроме того, наблюдается рост числа самозанятых – их стало больше на 37%. "В этом году мы сделали значительные шаги в поддержке предпринимателей нашего края, благодаря чему в регионе растет число рабочих мест, созданных бизнесом. Субсидирование затрат и грантовые конкурсы стали важными инструментами, позволяющими молодым и социальным предприятиям реализовывать свои идеи и проекты. Мы наблюдаем растущий интерес к социальному предпринимательству, что говорит о том, что бизнес становится не только средством заработка, но и инструментом для решения социальных задач", – сказал исполняющий обязанности руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что важно создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, поддерживая инициативы, которые вносят вклад в экономическое и социальное развитие региона. В этом году наиболее востребованным направлением поддержки в Красноярском крае являлось субсидирование затрат. Субсидии за счет краевого бюджета предоставили более 380 предпринимателям. Еще одной популярной мерой поддержки были гранты для начинающих и молодых бизнесменов до 25 лет, а также для социальных предприятий. По итогам 200 предпринимателей получили средства для развития своего дела.
https://ria.ru/20241226/podderzhka-1991401748.html
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экономика, красноярский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Экономика, Красноярский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Число субъектов МСП выросло в Красноярском крае на восемь процентов за год

В Красноярском крае число субъектов МСП достигло 463 тысяч в 2024 году

© iStock.com / Viorel KurnosovПредприниматель
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© iStock.com / Viorel Kurnosov
Предприниматель
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Количество представителей малого и среднего бизнеса Красноярского края достигло 463,4 тысячи человек на конец 2024 года, что на 8% больше аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кроме того, наблюдается рост числа самозанятых – их стало больше на 37%.
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"В этом году мы сделали значительные шаги в поддержке предпринимателей нашего края, благодаря чему в регионе растет число рабочих мест, созданных бизнесом. Субсидирование затрат и грантовые конкурсы стали важными инструментами, позволяющими молодым и социальным предприятиям реализовывать свои идеи и проекты. Мы наблюдаем растущий интерес к социальному предпринимательству, что говорит о том, что бизнес становится не только средством заработка, но и инструментом для решения социальных задач", – сказал исполняющий обязанности руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что важно создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, поддерживая инициативы, которые вносят вклад в экономическое и социальное развитие региона.
В этом году наиболее востребованным направлением поддержки в Красноярском крае являлось субсидирование затрат. Субсидии за счет краевого бюджета предоставили более 380 предпринимателям. Еще одной популярной мерой поддержки были гранты для начинающих и молодых бизнесменов до 25 лет, а также для социальных предприятий. По итогам 200 предпринимателей получили средства для развития своего дела.
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