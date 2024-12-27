https://ria.ru/20241227/burjatija-1991577199.html

На министра сельского хозяйства Бурятии завели дело

На министра сельского хозяйства Бурятии завели дело - РИА Новости, 27.12.2024

На министра сельского хозяйства Бурятии завели дело

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями завели на зампреда правительства - министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, сообщается в РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T03:11:00+03:00

2024-12-27T03:11:00+03:00

2024-12-27T03:11:00+03:00

происшествия

республика бурятия

россия

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 27 дек – РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями завели на зампреда правительства - министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, сообщается в Telegram-канале МВД Бурятии. В четверг в региональном правительстве РИА Новости подтвердили задержание Дареева. "Следственной частью МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 п. "е" ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что по результатам комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты неоднократного превышения Дареевым должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Проводится расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что глава региона Алексей Цыденов уволил двух заместителей Дареева. Контракт с Булатом Цыренжаповым был расторгнут по причине утраты доверия (он нарушил запрет, установленный для госслужащего на занятие предпринимательской деятельностью), Евгений Цыбиков был уволен по собственному желанию. Тогда же сообщалось, что министр сельского хозяйства ушел в длительный отпуск.

https://ria.ru/20240811/komi-1965518919.html

https://ria.ru/20241227/rassledovanie-1991572684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика бурятия, россия, алексей цыденов