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На министра сельского хозяйства Бурятии завели дело - РИА Новости, 27.12.2024
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03:11 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/burjatija-1991577199.html
На министра сельского хозяйства Бурятии завели дело
На министра сельского хозяйства Бурятии завели дело - РИА Новости, 27.12.2024
На министра сельского хозяйства Бурятии завели дело
Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями завели на зампреда правительства - министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, сообщается в РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T03:11:00+03:00
2024-12-27T03:11:00+03:00
происшествия
республика бурятия
россия
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 27 дек – РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями завели на зампреда правительства - министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, сообщается в Telegram-канале МВД Бурятии. В четверг в региональном правительстве РИА Новости подтвердили задержание Дареева. "Следственной частью МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 п. "е" ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что по результатам комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты неоднократного превышения Дареевым должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Проводится расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что глава региона Алексей Цыденов уволил двух заместителей Дареева. Контракт с Булатом Цыренжаповым был расторгнут по причине утраты доверия (он нарушил запрет, установленный для госслужащего на занятие предпринимательской деятельностью), Евгений Цыбиков был уволен по собственному желанию. Тогда же сообщалось, что министр сельского хозяйства ушел в длительный отпуск.
https://ria.ru/20240811/komi-1965518919.html
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Дарья Буймова
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происшествия, республика бурятия, россия, алексей цыденов
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Алексей Цыденов
На министра сельского хозяйства Бурятии завели дело

На министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева завели дело

© Фото : Галсан Дареев/ВКонтактеГалсан Дареев
Галсан Дареев - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Галсан Дареев/ВКонтакте
Галсан Дареев. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 27 дек – РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями завели на зампреда правительства - министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, сообщается в Telegram-канале МВД Бурятии.
В четверг в региональном правительстве РИА Новости подтвердили задержание Дареева.
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11 августа, 15:35
"Следственной частью МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 п. "е" ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что по результатам комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты неоднократного превышения Дареевым должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Проводится расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что глава региона Алексей Цыденов уволил двух заместителей Дареева. Контракт с Булатом Цыренжаповым был расторгнут по причине утраты доверия (он нарушил запрет, установленный для госслужащего на занятие предпринимательской деятельностью), Евгений Цыбиков был уволен по собственному желанию. Тогда же сообщалось, что министр сельского хозяйства ушел в длительный отпуск.
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