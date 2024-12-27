На министра сельского хозяйства Бурятии завели дело
На министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева завели дело
Галсан Дареев. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 27 дек – РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями завели на зампреда правительства - министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, сообщается в Telegram-канале МВД Бурятии.
В четверг в региональном правительстве РИА Новости подтвердили задержание Дареева.
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"Следственной частью МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 п. "е" ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что по результатам комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты неоднократного превышения Дареевым должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Проводится расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что глава региона Алексей Цыденов уволил двух заместителей Дареева. Контракт с Булатом Цыренжаповым был расторгнут по причине утраты доверия (он нарушил запрет, установленный для госслужащего на занятие предпринимательской деятельностью), Евгений Цыбиков был уволен по собственному желанию. Тогда же сообщалось, что министр сельского хозяйства ушел в длительный отпуск.