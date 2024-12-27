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Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 27.12.2024
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12:33 27.12.2024 (обновлено: 12:45 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/boyarskiy-1991641499.html
Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством
Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 27.12.2024
Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством
Президент России Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени, соответствующий указ опубликован на портале правовых РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:33:00+03:00
2024-12-27T12:45:00+03:00
общество
россия
михаил боярский
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени, соответствующий указ опубликован на портале правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - говорится в документе.
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общество, россия, михаил боярский, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Боярский, Владимир Путин
Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством

Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством первой степени

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Галина Кмит
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Михаил Боярский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени, соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - говорится в документе.
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