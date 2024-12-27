https://ria.ru/20241227/boyarskiy-1991641499.html

Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством

Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 27.12.2024

Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством

Президент России Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени, соответствующий указ опубликован на портале правовых РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:33:00+03:00

2024-12-27T12:33:00+03:00

2024-12-27T12:45:00+03:00

общество

россия

михаил боярский

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени, соответствующий указ опубликован на портале правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241213/putin-1989110227.html

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общество, россия, михаил боярский, владимир путин