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Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством
Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 27.12.2024
Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством
Президент России Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени, соответствующий указ опубликован на портале правовых РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:33:00+03:00
2024-12-27T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени, соответствующий указ опубликован на портале правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - говорится в документе.
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общество, россия, михаил боярский, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Боярский, Владимир Путин
Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством
Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством первой степени