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Больничный лист: размер выплаты, как оформить, изменения в 2025 году

Больничный лист 2023: изменения, оплата, расчет и как оформить

Больничный лист: размер выплаты, как оформить, изменения в 2025 году

Больничный лист позволяет сотруднику остаться дома по причине своей болезни или оформить отпуск по уходу за заболевшим ребенком и получить оплату. Как оформить... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:03:00+03:00

2024-12-27T16:03:00+03:00

2024-12-27T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Больничный лист позволяет сотруднику остаться дома по причине своей болезни или оформить отпуск по уходу за заболевшим ребенком и получить оплату. Как оформить больничный в 2025 году, формула расчета пособия, сколько дней оплачивает работодатель и в какой срок – в материале РИА Новости.Больничный листВо время болезни у работников предприятий есть возможность остаться дома, чтобы вылечиться и не заразить своих коллег, и при этом получить пособие. В таких случаях оформляется больничный лист.Регулирующий законВсе положения, касающиеся оформления и расчета больничных листов, закреплены в нескольких основных документах:− ФЗ № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";− Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством РФ;- Постановление Правительства РФ от 11.09.2021 N 1540 (ред. от 09.08.2023).Условия для полученияНаталья Ильченко, методолог-консультант 1C-WiseAdvice, отмечает, что больничный лист формируется в виде электронного документа по причине:Кому может быть выписан больничный лист:Иван Коропец, заместитель генерального директора по клинико-экспертной работе сети клиник "Евроонко", дополняет, что листок нетрудоспособности не формируется гражданам:"В перечисленных случаях по просьбе гражданина оформляется выписка из медицинской документации, которая подтверждает факт получения медпомощи. Для освобождения от учебы выдается справка", – уточнил эксперт.Минимальный и максимальный срокИван Коропец отмечает, что минимальный срок законодательно не регламентирован, лечащий врач может сформировать больничный хоть на один день – все зависит от характера патологии и самочувствия пациента, на практике, как правило, врачи формируют больничный лист минимум на три дня. А вот максимальный срок больничного листа, который может сформировать лечащий врач, составляет 15 календарных дней, при этом зубной врач или фельдшер могут выписать больничный лист максимально до 10 дней. Продление при необходимости осуществляется по решению врачебной комиссии, которая может пролонгировать больничный не более чем на 10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности. Исключением является туберкулез (не более 12 месяцев). В этой ситуации больной работник должен через каждые 15 дней приходить на освидетельствование медицинской комиссией. Она оценивает ход лечения, реабилитацию и принимает решение продлить или закрыть больничный лист.С сентября 2025 года Минздравом запланировано изменение правил выдачи: в том случае, если гражданин за последние шесть месяцев брал больничный четыре раза, то на пятый ему выдадут листок нетрудоспособности только на три дня. Продление предусмотрено только по решению врачебной комиссии. Нововведение позволит выявить тяжелые заболевания на ранней стадии, а также вернуть на рабочее место тех, кто берет больничный без веских на то причин.Эти правила не коснуться тех, кто:Минимальный и максимальный размер выплатМинимальный размер выплаты зависит от величины МРОТ – минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ составит 22 440 руб. в месяц, а минимальная выплата по больничному в среднем будет 746 рублей 60 копеек в день. Она вычисляется так: МРОТ умножается на 24 месяца и делится на 730 дней. При этом в субъектах РФ учитываются региональные коэффициенты.Максимальный предел выплат по временной нетрудоспособности устанавливается ежегодно. В 2025 году он составит 5 700 рублей в день. Для сравнения, в 2024 году он был 4 039 рублей 73 копейки.Как оформить больничный листСергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры", отмечает, что правом оформления листков нетрудоспособности обладают исключительно медицинские организации: больницы, поликлиники, частные клиники. Заниматься оформлением документов может фельдшер, стоматолог или врач. Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН) оформляется в первый или последний день болезни. Во втором случае он сразу же закрывается.При обращении к врачу после работы можно попросить оформить больничный со следующего дня – это законно. Иначе в дальнейшем возникнет проблема с одновременным начислением зарплаты и выплат по болезни.В документ вносят данные из паспорта и СНИЛС, также потребуется ИНН. Для сохранения врачебной тайны в больничном листе не пишется диагноз, вместо него указывается код, по которому можно понять причину оформления."Важно убедиться, что больничный составлен правильно, иначе работодатель не примет его и все придется переделывать. В случае, если врач допустит ошибку, он может аннулировать ошибочный документ и оформить дубликат с правильными сведениями", – уточнил эксперт.Уведомление об открытии, продлении, закрытии или оплате больничного листа придет в личный кабинет на портале "Госуслуги".ПримерСамому работнику не нужно разбираться в нюансах заполнения больничного листа, но на сайте Фонда социального страхования (ФСС) РФ есть подробные рекомендации и образцы для медицинских учреждений.Как правильно произвести расчетДля расчета размера выплат по больничному листу важно знать множество нюансов. Обычному человеку не требуется их понимать, но, если разобраться в основах, можно попробовать посчитать, сколько заплатит работодатель и ФСС за время болезни.Влияние стажаНаталья Ильченко привела таблицу взаимосвязи стажа работы и размера пособия по больничному листу:Влияние зарплатыКак отмечает Наталья Ильченко, для расчета пособия по больничному листу в 2025 году необходимо сложить предельные базы 2023 и 2024 годов и разделить эту сумму на 730 календарных дней. Чтобы рассчитать размер пособия за месяц (31 календарный день), умножаем полученную сумму на 31. Получаем пособие в размере 172 500 руб. Это максимальное пособие, которое можно будет получить.На сумму больничного влияют не только страховой стаж, но и размер заработной платы. Например, максимальный размер выплат по больничному при страховом стаже до пяти лет в 2025 году - 103 500 рублей, от пяти до восьми лет - 137 900 рублей и от восьми лет и более - 172 500 рублей в месяц.Формула и примерПо словам Сергея Гебеля, формулу расчета пособия по больничному листу можно представить следующим образом:Оплата больничного листаКак и расчет пособия, оплата больничного листа тоже имеет некоторые нюансы.Кто оплачивает"Порядок оплаты дней больничного работодателем и/или ФСС зависит от страхового случая. Как и ранее, в 2025 году работодатель оплатит первые три дня – при болезни или травме самого работника. Во всех остальных случаях и за все остальные дни по больничному листу, в том числе и его продлению, оплатит фонд (ч. 2 ст. 3 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ)", – отметила Наталья Ильченко.Сколько оплачивается дней больничного в годНаталья Ильченко поясняет, что оплачивается до 15 календарных дней включительно, а свыше – продлевается по решению врачебной комиссии каждые 15 календарных дней, но на срок не более 10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности (при туберкулезе – не более 12 месяцев). Эти данные актуальны в случае оплаты больничного листа, выписанного на самого работника.Когда и как пришлют деньгиОльга Меркулова, начальник управления по кадровой и социальной политике ПАО "РосДорБанк", отмечает, что начиная с четвертого дня болезни сотрудника и за оставшиеся дни болезни больничное пособие оплачивает территориальный орган Социальный фонд России (СФР) путем перечисления средств на карту МИР, сведения о которой работодатель передаёт в Фонд.Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов о завершении периода временной нетрудоспособности от медицинского учреждения, его ведущего. Такие правила установили в ч. 1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.Есть ли налог с больничного листаПо словам Сергея Гебеля, выплаты по больничному облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), исключением являются беременность и роды. При этом страховые взносы с больничного не уплачиваются.Особенности больничногоБольничный лист может оформляться для разных ситуаций, и каждая из них будет иметь свои особенности оформления и оплаты.Если заболел ребенокИван Коропец рассказал, что при заболевании ребенка в возрасте до 15 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, а также ребенка в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением или онкологией, листок нетрудоспособности формируется законному представителю (родителю, опекуну) на весь период лечения ребенка независимо от условий оказания медицинской помощи – амбулаторно или стационарно. При заболевании ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет листок нетрудоспособности формируется законному представителю на весь период пребывания с ним в стационарных условиях. В остальных случаях ухода за больным членом семьи при лечении в амбулаторных условиях – не более чем на 7 календарных дней по каждому случаю заболевания.При заболевании в период отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет листок нетрудоспособности формируется со дня окончания указанных отпусков.Не формируется листок нетрудоспособности по уходу:Для удобства Наталья Ильченко привела таблицу соотношения оплачиваемых дней отпуска по уходу за детьми разного возраста:Также эксперт указала размеры пособия в зависимости от причины нетрудоспособности:Если заболели во время отпускаДмитрий Пучков, директор по развитию платформы Авито Работа, уточняет, когда работник оформил листок по временной нетрудоспособности во время отпуска, он получит выплаты за все дни больничного и сможет перенести или продлить отпуск на количество дней болезни.После увольненияИван Коропец поясняет, что увольнение – это не всегда полное прекращение взаимоотношений с работодателем. Например, за работником сохраняются некоторые гарантии и после его ухода, в том числе и право на оплату больничного. Но для этого нужно, чтобы соблюдались три условия:"Больничный оплачивается, только в том случае, если травма или заболевание касаются непосредственно самого бывшего сотрудника. При заболевании его ребенка или другого родственника пособие не выплачивается", – уточнил эксперт.

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https://ria.ru/20241212/medkarta-1988874127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, больничный, пенсионный фонд рф, работа