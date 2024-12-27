Рейтинг@Mail.ru
Блинкен обсудил с главой МИД Украины поддержку США в конфликте - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/blinken-1991760159.html
Блинкен обсудил с главой МИД Украины поддержку США в конфликте
Блинкен обсудил с главой МИД Украины поддержку США в конфликте - РИА Новости, 27.12.2024
Блинкен обсудил с главой МИД Украины поддержку США в конфликте
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить дальнейшую поддержку, которую США... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:09:00+03:00
2024-12-27T20:09:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
энтони блинкен
сергей лавров
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить дальнейшую поддержку, которую США предоставляет Киеву в конфликте, заявил госдеп. "Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен сегодня провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить последние данные с поля боя и поддержку США Украины", - говорится в заявлении ведомства. Блинкен заверил украинскую сторону в неизменной поддержке со стороны США, отмечает госдеп. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241227/ssha-1991750908.html
https://ria.ru/20241224/mask-1991079065.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c55daf99570a2208d432901d70b32ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Блинкен обсудил с главой МИД Украины поддержку США в конфликте

Блинкен обсудил с главой МИД Украины Сибигой дальнейшую поддержку со стороны США

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить дальнейшую поддержку, которую США предоставляет Киеву в конфликте, заявил госдеп.
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен сегодня провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить последние данные с поля боя и поддержку США Украины", - говорится в заявлении ведомства.
Блинкен заверил украинскую сторону в неизменной поддержке со стороны США, отмечает госдеп.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
США могут объявить о новом пакете помощи Украине, включающем средства ПВО
Вчера, 18:51
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Пойдет по следу". В США рассказали, что Маск задумал против Украины
24 декабря, 18:30
 
В миреРоссияУкраинаСШАЭнтони БлинкенСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала