Блинкен обсудил с главой МИД Украины поддержку США в конфликте
Блинкен обсудил с главой МИД Украины Сибигой дальнейшую поддержку со стороны США
© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить дальнейшую поддержку, которую США предоставляет Киеву в конфликте, заявил госдеп.
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен сегодня провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить последние данные с поля боя и поддержку США Украины", - говорится в заявлении ведомства.
Блинкен заверил украинскую сторону в неизменной поддержке со стороны США, отмечает госдеп.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
"Пойдет по следу". В США рассказали, что Маск задумал против Украины
24 декабря, 18:30