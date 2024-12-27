https://ria.ru/20241227/blinken-1991760159.html

Блинкен обсудил с главой МИД Украины поддержку США в конфликте

Блинкен обсудил с главой МИД Украины поддержку США в конфликте - РИА Новости, 27.12.2024

Блинкен обсудил с главой МИД Украины поддержку США в конфликте

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить дальнейшую поддержку, которую США... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:09:00+03:00

2024-12-27T20:09:00+03:00

2024-12-27T20:09:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

энтони блинкен

сергей лавров

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить дальнейшую поддержку, которую США предоставляет Киеву в конфликте, заявил госдеп. "Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен сегодня провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, чтобы обсудить последние данные с поля боя и поддержку США Украины", - говорится в заявлении ведомства. Блинкен заверил украинскую сторону в неизменной поддержке со стороны США, отмечает госдеп. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241227/ssha-1991750908.html

https://ria.ru/20241224/mask-1991079065.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, сергей лавров, владимир путин, нато