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Ростовский бизнес привлек более 14 млрд рублей при гарантийной поддержке - РИА Новости, 27.12.2024
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Твой бизнес
 
17:35 27.12.2024 (обновлено: 17:47 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/biznes-1991734648.html
Ростовский бизнес привлек более 14 млрд рублей при гарантийной поддержке
Ростовский бизнес привлек более 14 млрд рублей при гарантийной поддержке - РИА Новости, 27.12.2024
Ростовский бизнес привлек более 14 млрд рублей при гарантийной поддержке
Свыше 14 миллиардов рублей заемных средств привлек бизнес Ростовской области с помощью Гарантийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:35:00+03:00
2024-12-27T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Свыше 14 миллиардов рублей заемных средств привлек бизнес Ростовской области с помощью Гарантийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом рассказали на заседании попечительского совета некоммерческой организации "Гарантийный фонд Ростовской области" под председательством первого заместителя губернатора Александра Скрябина. Так, в текущем году гарантийным фондом Ростовской области выдано более тысячи поручительств на сумму 7 миллиардов рублей, что позволило привлечь бизнесу заемных средств на сумму свыше 14 миллиардов рублей. По словам Скрябина, в 2024 году Гарантийным фондом Ростовской области были проведены образовательные мероприятия, нацеленные на повышение финансовой и маркетинговой грамотности предпринимателей, а также на стимулирование предпринимательской инициативы среди молодежи. "За 15 лет работы Гарантийный фонд Ростовской области заключил 5,5 тысячи договоров поручительства, оказав поддержку более чем трем тысячам субъектов МСП. Общий объем гарантийной поддержки составил более 33 миллиардов рублей, что, в свою очередь, позволило субъектам МСП привлечь заемные ресурсы в совокупном размере 70 миллиардов рублей для развития бизнеса", - рассказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241227/trebovaniya-1991731413.html
https://ria.ru/20241227/biznes-1991671351.html
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ростовская область, александр скрябин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Ростовская область, Александр Скрябин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ростовский бизнес привлек более 14 млрд рублей при гарантийной поддержке

Гарантийная поддержка помогла бизнесу Ростовской области получить 14 млрд рублей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Свыше 14 миллиардов рублей заемных средств привлек бизнес Ростовской области с помощью Гарантийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об этом рассказали на заседании попечительского совета некоммерческой организации "Гарантийный фонд Ростовской области" под председательством первого заместителя губернатора Александра Скрябина.
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Так, в текущем году гарантийным фондом Ростовской области выдано более тысячи поручительств на сумму 7 миллиардов рублей, что позволило привлечь бизнесу заемных средств на сумму свыше 14 миллиардов рублей.
По словам Скрябина, в 2024 году Гарантийным фондом Ростовской области были проведены образовательные мероприятия, нацеленные на повышение финансовой и маркетинговой грамотности предпринимателей, а также на стимулирование предпринимательской инициативы среди молодежи.
"За 15 лет работы Гарантийный фонд Ростовской области заключил 5,5 тысячи договоров поручительства, оказав поддержку более чем трем тысячам субъектов МСП. Общий объем гарантийной поддержки составил более 33 миллиардов рублей, что, в свою очередь, позволило субъектам МСП привлечь заемные ресурсы в совокупном размере 70 миллиардов рублей для развития бизнеса", - рассказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, его слова приводит пресс-служба.
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Твой бизнесРостовская областьАлександр СкрябинТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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