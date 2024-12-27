https://ria.ru/20241227/biznes-1991734648.html

Ростовский бизнес привлек более 14 млрд рублей при гарантийной поддержке

Ростовский бизнес привлек более 14 млрд рублей при гарантийной поддержке - РИА Новости, 27.12.2024

Ростовский бизнес привлек более 14 млрд рублей при гарантийной поддержке

Свыше 14 миллиардов рублей заемных средств привлек бизнес Ростовской области с помощью Гарантийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:35:00+03:00

2024-12-27T17:35:00+03:00

2024-12-27T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Свыше 14 миллиардов рублей заемных средств привлек бизнес Ростовской области с помощью Гарантийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом рассказали на заседании попечительского совета некоммерческой организации "Гарантийный фонд Ростовской области" под председательством первого заместителя губернатора Александра Скрябина. Так, в текущем году гарантийным фондом Ростовской области выдано более тысячи поручительств на сумму 7 миллиардов рублей, что позволило привлечь бизнесу заемных средств на сумму свыше 14 миллиардов рублей. По словам Скрябина, в 2024 году Гарантийным фондом Ростовской области были проведены образовательные мероприятия, нацеленные на повышение финансовой и маркетинговой грамотности предпринимателей, а также на стимулирование предпринимательской инициативы среди молодежи. "За 15 лет работы Гарантийный фонд Ростовской области заключил 5,5 тысячи договоров поручительства, оказав поддержку более чем трем тысячам субъектов МСП. Общий объем гарантийной поддержки составил более 33 миллиардов рублей, что, в свою очередь, позволило субъектам МСП привлечь заемные ресурсы в совокупном размере 70 миллиардов рублей для развития бизнеса", - рассказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241227/trebovaniya-1991731413.html

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Артем Смирнов

ростовская область, александр скрябин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса