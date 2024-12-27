https://ria.ru/20241227/biznes-1991671351.html
Бизнес Красноярского края получил более 12 тысяч услуг в рамках нацпроектов
Бизнес Красноярского края получил более 12 тысяч услуг в рамках нацпроектов - РИА Новости, 27.12.2024
Бизнес Красноярского края получил более 12 тысяч услуг в рамках нацпроектов
Свыше 12 тысяч услуг в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда" было оказано... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Свыше 12 тысяч услуг в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда" было оказано для более 7 тысяч предпринимателей и самозанятых в Красноярском крае в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Данный показатель в среднем на 16% больше, чем в прошлом году. Среди нефинансовых услуг популярностью пользуются консультации, в том числе юридические и налоговые. "В 2024 году мы наблюдаем значительный рост обращений на наш многоканальный номер, где предприниматели и самозанятые ищут консультации как по конкретным вопросам, так и по общим мерам поддержки, доступным в нашем регионе. Приятно видеть, что не только действующие, но и начинающие предприниматели активно обращаются к нам, получая необходимую помощь на этапе старта. Мы помогаем с написанием бизнес-планов, информируем о возможностях получения грантов и объясняем процесс регистрации в качестве самозанятого", – рассказал руководитель центра "Мой бизнес" Красноярского края Павел Кириллов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в этом году одной из главных целей стала поддержка социальных предприятий, число которых увеличилось до 92. Также продолжает быть актуальной поддержка, связанная с организацией участия в выставках и ярмарках. Региональный центр "Мой бизнес" берет на себя оплату оформления стенда, аренды выставочной площади и оборудования, а также регистрационные сборы для участия. Другая популярная мера – продвижение на маркетплейсах. Для самозанятых наиболее популярной мерой поддержки является участие в обучающих мероприятиях, на которых они получают знания о ведении бизнеса, создании личного бренда и имиджа, а также о работе с приложением "Мой налог" и необходимой отчетности.
https://ria.ru/20241227/biznes-1991636373.html
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РИА Новости
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твой бизнес – новости, красноярский край, нацпроекты
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Красноярский край, Нацпроекты
Бизнес Красноярского края получил более 12 тысяч услуг в рамках нацпроектов
Более 12 тысяч услуг по нацпроектам оказали бизнесу Красноярского края за год
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Свыше 12 тысяч услуг в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда" было оказано для более 7 тысяч предпринимателей и самозанятых в Красноярском крае в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данный показатель в среднем на 16% больше, чем в прошлом году.
Среди нефинансовых услуг популярностью пользуются консультации, в том числе юридические и налоговые.
"В 2024 году мы наблюдаем значительный рост обращений на наш многоканальный номер, где предприниматели и самозанятые ищут консультации как по конкретным вопросам, так и по общим мерам поддержки, доступным в нашем регионе. Приятно видеть, что не только действующие, но и начинающие предприниматели активно обращаются к нам, получая необходимую помощь на этапе старта. Мы помогаем с написанием бизнес-планов, информируем о возможностях получения грантов и объясняем процесс регистрации в качестве самозанятого", – рассказал руководитель центра "Мой бизнес" Красноярского края Павел Кириллов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в этом году одной из главных целей стала поддержка социальных предприятий, число которых увеличилось до 92.
Также продолжает быть актуальной поддержка, связанная с организацией участия в выставках и ярмарках. Региональный центр "Мой бизнес" берет на себя оплату оформления стенда, аренды выставочной площади и оборудования, а также регистрационные сборы для участия. Другая популярная мера – продвижение на маркетплейсах. Для самозанятых наиболее популярной мерой поддержки является участие в обучающих мероприятиях, на которых они получают знания о ведении бизнеса, создании личного бренда и имиджа, а также о работе с приложением "Мой налог" и необходимой отчетности.