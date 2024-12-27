https://ria.ru/20241227/biznes-1991636373.html

Каталог с новогодними подарками от среднего бизнеса выпустили в Приморье

Каталог с новогодними подарками от среднего бизнеса выпустили в Приморье - РИА Новости, 27.12.2024

Каталог с новогодними подарками от среднего бизнеса выпустили в Приморье

Центр "Мой бизнес" создал каталог новогодних подарков для жителей Приморского края от предпринимателей региона, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" создал каталог новогодних подарков для жителей Приморского края от предпринимателей региона, сообщает пресс-служба правительства региона. В каталоге собраны украшения, косметика, сувениры, медицина и многое другое, что производится в Приморье. "В каталог включены небольшие товары компаний – представителей среднего бизнеса региона. Участие в каталоге для них – это возможность познакомить жителей края со своей продукцией. Мы постарались добавить в каталог самые разные подарки, чтобы приморцам было из чего выбрать", – отметила заместитель руководителя Регионального центра инжиниринга Евгения Алексеева, ее слова приводит пресс-служба. Важную часть каталога содержат продукты питания. Например, шоколад и конфеты, а для тех, кто следит за фигурой, предлагаются продукты на основе натуральных и полезных компонентов. Также в каталоге можно найти свечи и ароматы для дома, карты с деревянными географическими регионами, биологически активные добавки из дополнительных компонентов, картины и даже новогодние носки. Центр "Мой бизнес" Приморья работает в регионах при поддержке регионального министерства экономического развития по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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