https://ria.ru/20241227/bezrabotitsa-1991496427.html

Охота за головами. Россияне столкнулись с неприятным феноменом

Охота за головами. Россияне столкнулись с неприятным феноменом - РИА Новости, 27.12.2024

Охота за головами. Россияне столкнулись с неприятным феноменом

На рынке труда не хватает свободных рук, хотя зарплаты растут, а работодатели придумывают все новые способы привлечь сотрудников. На деле же квалифицированные... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T08:00:00+03:00

2024-12-27T08:00:00+03:00

2024-12-27T08:03:00+03:00

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

авито

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. На рынке труда не хватает свободных рук, хотя зарплаты растут, а работодатели придумывают все новые способы привлечь сотрудников. На деле же квалифицированные специалисты не могут найти вакансию даже на минимальную ставку, а самая выгодная альтернатива — курьерская служба. РИА Новости разбиралось в ситуации.Когда меньше — не лучшеУсловия на рынке жесткие, констатирует Центробанк. По данным Росстата, безработица в октябре обновила минимум — 2,3 процента за всю историю наблюдений с 1991-го. В течение года дефицит кадров колебался на уровне от 1,8 миллиона до 2,7 миллиона человек.С одной стороны, проблему подогревает демографическая ситуация, с другой — появление новых профессий. "Развитие какого-либо направления — будь то сельское хозяйство, гостинично-туристический бизнес или горнодобывающая промышленность — неизбежно вызывает переток кадров из других сфер. Самый яркий пример за последнее время — логистика: все ринулись в курьеры. Найти людей на зарплату до 80 тысяч рублей в месяц крайне тяжело, а полностью автоматизировать производственный процесс не получается, в результате многим приходится принимать специалистов из-за рубежа", — рассказывает управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов.Дело не просто в дефиците специалистов — людей не хватает физически, считает руководитель B2B департамента образовательной платформы "Яндекс Практикум" Галина Лебедова. "К сожалению, это новая норма. К 2030-му рынок труда покинут до восьми миллионов человек, а придут им на смену порядка семи", — указывает она.Эффект демографической ямы особенно чувствуется в высокотехнологичных отраслях, отмечает директор по коммуникациям разработчика и производителя беспилотных летательных аппаратов "Гаскар Групп" Фаина Филина. "Получать квалификацию тут надо долго, а наши потенциальные сотрудники — так называемые зумеры — не всегда готовы вкладываться в работу", — уточняет она.Минэкономразвития не ждет серьезных изменений в ближайшие годы и прогнозирует среднегодовую безработицу до 2027-го на уровне 2,6 процента.Держи карман ширеКадровый голод затрагивает практически все отрасли и степени квалификации: от IT-специалистов уровней middle и senior до рабочих профессий, подчеркивают эксперты.В 2024-м активнее всего искали работников металлообрабатывающих и отделочных цехов, сообщает управляющий директор "Авито Работа" Дмитрий Пучков. По данным сервиса, с января по ноябрь спрос на них вырос на 106 процентов, средняя предлагаемая зарплата — 170 649 рублей в месяц.На втором месте — специалисты службы поддержки (плюс 101 процент вакансий), на третьем — работники промышленности (плюс 73). За ними — сотрудники складов (67), сферы ремонта и строительства (65).Зарплаты также растут, добавляет основатель агентства по подбору персонала TOPPERFORMER и эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом Катерина Казакова. "Это касается рабочих специальностей (комплектовщики, сборщики, грузчики, сварщики, фрезеровщики) и по-прежнему IT-специалистов — в силу дефицита этих кадров на рынке. Однако в IT уже не такой интенсивный рост, как в последние пару лет", — говорит она. Но в условиях ограниченных ресурсов работодатели не могут поднять ставки всем. Приходится выкручиваться и ради дефицитных категорий экономить на других.Где тонкоНаиболее уязвимы белые воротнички — так называемый бэк-офис по направлениям финансы, операции, юриспруденция, сопровождение проектов. "Компании увольняют их первыми ради оптимизации затрат, причем и руководителей, и высококвалифицированных специалистов", — продолжает Казакова.По мнению рекрутеров, вакансий на рынке всегда больше для специалистов высокой и средней квалификации, меньше — для руководителей и неопытных специалистов. Зарплаты же в среднем — на уровне пятилетней или даже десятилетней давности. "То есть работа есть, но получают за нее с учетом инфляции существенно меньше, чем два-пять лет назад", — поясняет эксперт.В целом соискателям рекомендуют расширять круг поиска. "В неспокойные времена нужно уметь адаптироваться и не стесняться менять сферу деятельности, у каждого должно быть несколько профессий в рукаве, чтобы всегда быть при деле. Тем более в эпоху быстрой цифровизации людям, особенно белым воротничкам, не стоит зацикливаться на одном", — полагает Быханов.Век учисьАналитики не предвидят существенного улучшения ситуации. Напротив, экономическая неопределенность и жесткая денежно-кредитная политика ведут к сокращению инвестиционных проектов и замедлению темпов расширения бизнеса. "В перспективе это может сократить спрос компаний на новых сотрудников", — предупреждает Пучков.Уже сейчас на первый план выходит эффективность труда. "Яндекс Практикум" фиксирует повышение интереса к обучению персонала практически во всех отраслях: от IT и финансов, до промышленности и потребительских товаров. "В 2024-м 80 процентов российских корпораций внесли в бюджет эту категорию, причем 39 процентов увеличили соответствующие расходы. Сумма варьируется от 20 089 до 88 000 рублей на одного работника в год в зависимости от должности", — приводит статистику Лебедова. В 2025-м эти показатели, скорее всего, вырастут, ведь развивать сотрудников внутри компании гораздо выгоднее, чем нанимать новых.В "Авито Работа" это подтверждают — в III квартале там зафиксировали увеличение числа вакансий с упоминанием возможности переобучения в 3,2 раза год к году. Больше всего таких предложений в пищевой промышленности — 15,7 процента. В сегменте строительства промышленных и инфраструктурных объектов — 10,4, в розничной и оптовой торговле — 9,4.Кроме того, работодатели стараются создавать привлекательные условия для соискателей. Например, в III квартале на "Авито Работа" количество вакансий с оплатой питания выросло на 71 процент, с компенсацией транспортных расходов — на 64, а с программами страхования и ДМС — на 51.Развивают и гибкие формы занятости — это помогает работодателю не раздувать штат, сохраняя производительность, а сотрудникам дает больше свободного времени и возможностей для получения дополнительных доходов. Опрос сервиса показал, что за год у 54 процентов россиян хотя бы раз были подработки.В целом аналитики считают стратегию работодателей плодотворной. Сочетание стратегических мер, направленных на улучшение условий труда, внедрение корпоративного обучения и развитие новых форм занятости сократят дефицит сотрудников, а определенная гибкость кадров позволит не остаться без работы при любых условиях.

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https://ria.ru/20241109/vklady-1982446789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, авито