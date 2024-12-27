https://ria.ru/20241227/bespilotniki-1991583351.html

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024

Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T06:02:00+03:00

2024-12-27T06:02:00+03:00

2024-12-27T06:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

безопасность

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241226/bespilotniki-1991421968.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, вооруженные силы украины, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)