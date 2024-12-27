https://ria.ru/20241227/bespilotniki-1991583351.html
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T06:02:00+03:00
2024-12-27T06:02:00+03:00
2024-12-27T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241226/bespilotniki-1991421968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ