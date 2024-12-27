https://ria.ru/20241227/bespilotnik-1991575411.html

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 27.12.2024

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T02:12:00+03:00

2024-12-27T02:12:00+03:00

2024-12-27T02:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241226/bespilotniki-1991421968.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность