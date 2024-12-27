https://ria.ru/20241227/balet-1991739405.html

В МИД прокомментировали отмену "Лебединого озера" и "Щелкунчика" в Швеции

В МИД прокомментировали отмену "Лебединого озера" и "Щелкунчика" в Швеции - РИА Новости, 27.12.2024

В МИД прокомментировали отмену "Лебединого озера" и "Щелкунчика" в Швеции

Власти Швеции, где ранее отменили балетные постановки "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" из-за якобы связи компании-организатора этих спектаклей с Россией, лишают... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:50:00+03:00

2024-12-27T17:50:00+03:00

2024-12-27T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Швеции, где ранее отменили балетные постановки "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" из-за якобы связи компании-организатора этих спектаклей с Россией, лишают своих граждан возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую информацию. "Отвечающие за принятие подобных решений власть предержащие в Стокгольме не понимают простой истины: это не они отменяют великое русское искусство, представляющее собой неотъемлемую часть всемирного культурного наследия, но, отказывая, как в данном случае, шведским гражданам в возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, сами удаляют Шведское королевство с карты наиболее значимых и актуальных событий в мире культуры и искусства", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ. По её словам, решения шведских властей сложно оценивать с точки зрения логики и здравого смысла. "МИД Швеции, в котором уже в течение длительного времени культивируются русофобские настроения, еще в октябре 2022 года выдал предписание шведским учреждениям прекратить любые контакты с российскими и белорусскими государственными структурами по вопросам взаимодействия в области культуры. Вслед за шведским официозом на скользкую дорожку отмены всего русского встали и частные коммерческие концертные площадки в этой стране, которые, в частности, отменили намечавшиеся в Швеции на период зима-лето 2025 года постановки классических русских балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", - подчеркнула Захарова. По ее словам, для Швеции не стало аргументом то, что за организацию шведского турне международной по своему составу балетной труппы отвечало чисто коммерческое агентство. "Все банально до невозможности – русское, значит необходимо запретить, отменить, пресечь", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240520/otmena-1944110653.html

https://ria.ru/20240314/tsiskaridze-1932844628.html

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швеция, россия, стокгольм (город), мария захарова, в мире