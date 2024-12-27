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В МИД прокомментировали отмену "Лебединого озера" и "Щелкунчика" в Швеции - РИА Новости, 27.12.2024
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17:50 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/balet-1991739405.html
В МИД прокомментировали отмену "Лебединого озера" и "Щелкунчика" в Швеции
В МИД прокомментировали отмену "Лебединого озера" и "Щелкунчика" в Швеции - РИА Новости, 27.12.2024
В МИД прокомментировали отмену "Лебединого озера" и "Щелкунчика" в Швеции
Власти Швеции, где ранее отменили балетные постановки "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" из-за якобы связи компании-организатора этих спектаклей с Россией, лишают... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:50:00+03:00
2024-12-27T17:50:00+03:00
швеция
россия
стокгольм (город)
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Швеции, где ранее отменили балетные постановки "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" из-за якобы связи компании-организатора этих спектаклей с Россией, лишают своих граждан возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую информацию. "Отвечающие за принятие подобных решений власть предержащие в Стокгольме не понимают простой истины: это не они отменяют великое русское искусство, представляющее собой неотъемлемую часть всемирного культурного наследия, но, отказывая, как в данном случае, шведским гражданам в возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, сами удаляют Шведское королевство с карты наиболее значимых и актуальных событий в мире культуры и искусства", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ. По её словам, решения шведских властей сложно оценивать с точки зрения логики и здравого смысла. "МИД Швеции, в котором уже в течение длительного времени культивируются русофобские настроения, еще в октябре 2022 года выдал предписание шведским учреждениям прекратить любые контакты с российскими и белорусскими государственными структурами по вопросам взаимодействия в области культуры. Вслед за шведским официозом на скользкую дорожку отмены всего русского встали и частные коммерческие концертные площадки в этой стране, которые, в частности, отменили намечавшиеся в Швеции на период зима-лето 2025 года постановки классических русских балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", - подчеркнула Захарова. По ее словам, для Швеции не стало аргументом то, что за организацию шведского турне международной по своему составу балетной труппы отвечало чисто коммерческое агентство. "Все банально до невозможности – русское, значит необходимо запретить, отменить, пресечь", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240520/otmena-1944110653.html
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швеция, россия, стокгольм (город), мария захарова, в мире
Швеция, Россия, Стокгольм (город), Мария Захарова, В мире
В МИД прокомментировали отмену "Лебединого озера" и "Щелкунчика" в Швеции

Захарова: Швеция лишает граждан возможности приобщиться к русскому балету

© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСцена из балета "Лебединое озеро"
Сцена из балета Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
Сцена из балета "Лебединое озеро". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Швеции, где ранее отменили балетные постановки "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" из-за якобы связи компании-организатора этих спектаклей с Россией, лишают своих граждан возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую информацию.
"Отвечающие за принятие подобных решений власть предержащие в Стокгольме не понимают простой истины: это не они отменяют великое русское искусство, представляющее собой неотъемлемую часть всемирного культурного наследия, но, отказывая, как в данном случае, шведским гражданам в возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, сами удаляют Шведское королевство с карты наиболее значимых и актуальных событий в мире культуры и искусства", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
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Мягкая сила или угроза порядку? Отменяют ли в мире русскую культуру
20 мая, 09:10
По её словам, решения шведских властей сложно оценивать с точки зрения логики и здравого смысла.
"МИД Швеции, в котором уже в течение длительного времени культивируются русофобские настроения, еще в октябре 2022 года выдал предписание шведским учреждениям прекратить любые контакты с российскими и белорусскими государственными структурами по вопросам взаимодействия в области культуры. Вслед за шведским официозом на скользкую дорожку отмены всего русского встали и частные коммерческие концертные площадки в этой стране, которые, в частности, отменили намечавшиеся в Швеции на период зима-лето 2025 года постановки классических русских балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, для Швеции не стало аргументом то, что за организацию шведского турне международной по своему составу балетной труппы отвечало чисто коммерческое агентство.
"Все банально до невозможности – русское, значит необходимо запретить, отменить, пресечь", - добавила Захарова.
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Цискаридзе призвал не обращать внимания на отмену русской культуры
14 марта, 03:46
 
ШвецияРоссияСтокгольм (город)Мария ЗахароваВ мире
 
 
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