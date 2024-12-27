В МИД прокомментировали отмену "Лебединого озера" и "Щелкунчика" в Швеции
Захарова: Швеция лишает граждан возможности приобщиться к русскому балету
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТСцена из балета "Лебединое озеро"
© Фото : предоставлено пресс-службой МАМТ
Сцена из балета "Лебединое озеро". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Швеции, где ранее отменили балетные постановки "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" из-за якобы связи компании-организатора этих спектаклей с Россией, лишают своих граждан возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую информацию.
"Отвечающие за принятие подобных решений власть предержащие в Стокгольме не понимают простой истины: это не они отменяют великое русское искусство, представляющее собой неотъемлемую часть всемирного культурного наследия, но, отказывая, как в данном случае, шведским гражданам в возможности приобщиться к эталонным образцам русского балета, сами удаляют Шведское королевство с карты наиболее значимых и актуальных событий в мире культуры и искусства", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
По её словам, решения шведских властей сложно оценивать с точки зрения логики и здравого смысла.
"МИД Швеции, в котором уже в течение длительного времени культивируются русофобские настроения, еще в октябре 2022 года выдал предписание шведским учреждениям прекратить любые контакты с российскими и белорусскими государственными структурами по вопросам взаимодействия в области культуры. Вслед за шведским официозом на скользкую дорожку отмены всего русского встали и частные коммерческие концертные площадки в этой стране, которые, в частности, отменили намечавшиеся в Швеции на период зима-лето 2025 года постановки классических русских балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, для Швеции не стало аргументом то, что за организацию шведского турне международной по своему составу балетной труппы отвечало чисто коммерческое агентство.
"Все банально до невозможности – русское, значит необходимо запретить, отменить, пресечь", - добавила Захарова.