https://ria.ru/20241227/afganistan-1991575747.html
Миссия ООН в Афганистане призвала расследовать удар со стороны Пакистана
Миссия ООН в Афганистане призвала расследовать удар со стороны Пакистана - РИА Новости, 27.12.2024
Миссия ООН в Афганистане призвала расследовать удар со стороны Пакистана
Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала расследовать гибель десятков мирных жителей в результате ударов ВВС Пакистана, нанесенных во вторник по... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:24:00+03:00
2024-12-27T02:24:00+03:00
2024-12-27T02:24:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала расследовать гибель десятков мирных жителей в результате ударов ВВС Пакистана, нанесенных во вторник по афганской провинции Пактика. Вечером во вторник ВВС Пакистана атаковали якобы базы организации "Техрик-и-Талибан Пакистан"* в уезде Бармаль в афганской провинции Пактика. Как сообщал заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве), в результате бомбардировки погибли 46 человек, включая женщин и детей, еще шесть человек получили ранения. "МООНСА получила достоверную информацию о гибели десятков мирных жителей, в том числе женщин и детей, в результате авиаударов ВВС Пакистана в провинции Пактика в Афганистане 24 декабря... Необходимо расследование, чтобы обеспечить ответственность, предотвратить повторение (таких ударов - ред.) и соблюсти права жертв", - говорится в сообщении на странице миссии в соцсети X. Как отметила миссия, вооруженные силы обязаны принимать меры предосторожности, чтобы в результате их действий не страдало мирное население. Ранее афганское минобороны заявило, что целью нападения были беженцы из пакистанского региона Вазиристан, спасавшиеся в Афганистане от действий пакистанской армии. Афганское минобороны предупредило, что это нападение не останется без ответа. Власти Афганистана считают вазиристанских беженцев обычными гражданскими лицами из районов проживания племен, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военных операций пакистанской армии. Однако правительство Пакистана утверждает, что десятки командиров и бойцов "Техрик-е Талибан* Пакистан" бежали в Афганистан и находятся там под защитой афганских талибов (движение "Талибан")* в приграничных провинциях.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20210925/pravitelstvo-1751734546.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, афганистан, пактика, оон
В мире, Пакистан, Афганистан, Пактика, ООН
Миссия ООН в Афганистане призвала расследовать удар со стороны Пакистана
Миссия ООН в Афганистане призвала расследовать гибель людей при атаке Пакистана
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала расследовать гибель десятков мирных жителей в результате ударов ВВС Пакистана, нанесенных во вторник по афганской провинции Пактика.
Вечером во вторник ВВС Пакистана
атаковали якобы базы организации "Техрик-и-Талибан Пакистан"* в уезде Бармаль в афганской провинции Пактика
. Как сообщал заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве), в результате бомбардировки погибли 46 человек, включая женщин и детей, еще шесть человек получили ранения.
"МООНСА получила достоверную информацию о гибели десятков мирных жителей, в том числе женщин и детей, в результате авиаударов ВВС Пакистана в провинции Пактика в Афганистане
24 декабря... Необходимо расследование, чтобы обеспечить ответственность, предотвратить повторение (таких ударов - ред.) и соблюсти права жертв", - говорится в сообщении на странице миссии в соцсети X.
Как отметила миссия, вооруженные силы обязаны принимать меры предосторожности, чтобы в результате их действий не страдало мирное население.
Ранее афганское минобороны заявило, что целью нападения были беженцы из пакистанского региона Вазиристан, спасавшиеся в Афганистане от действий пакистанской армии. Афганское минобороны предупредило, что это нападение не останется без ответа.
Власти Афганистана считают вазиристанских беженцев обычными гражданскими лицами из районов проживания племен, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военных операций пакистанской армии. Однако правительство Пакистана утверждает, что десятки командиров и бойцов "Техрик-е Талибан* Пакистан" бежали в Афганистан и находятся там под защитой афганских талибов (движение "Талибан")* в приграничных провинциях.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.