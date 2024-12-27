https://ria.ru/20241227/afganistan-1991573849.html

В Кабуле 45 лет назад советский спецназ провел операцию по смене режима

В Кабуле 45 лет назад советский спецназ провел операцию по смене режима - РИА Новости, 27.12.2024

В Кабуле 45 лет назад советский спецназ провел операцию по смене режима

Сорок пять лет назад, 27 декабря 1979 года, бойцы советских спецподразделений провели в столице Афганистана одну из самых великих операций в истории спецслужб,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T01:46:00+03:00

2024-12-27T01:46:00+03:00

2024-12-27T01:46:00+03:00

безопасность

афганистан

ссср

кабул (город)

валерий попов

юрий андропов

леонид брежнев

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сорок пять лет назад, 27 декабря 1979 года, бойцы советских спецподразделений провели в столице Афганистана одну из самых великих операций в истории спецслужб, сменив режим проамериканского диктатора Хафизуллы Амина и доказав, что могут выполнить любую задачу. В тот день, как считают эксперты, были заложены боевые традиции современного отечественного спецназа органов госбезопасности. Костер, раздувавшийся англосаксамиВопрос о силовой помощи СССР руководству Афганистана впервые возник после мятежа в Герате весной 1979 года. Было очевидно, что противостояние в афганском обществе не просто не затихает, а разгорается, причем при активной поддержке спецслужб США и Великобритании. Юридическая база для возможного прихода советских силовиков в Афганистан была – в декабре 1978-го в Москве глава афганского правительства, сторонник социализма Нур Мохаммад Тараки и советский лидер Леонид Брежнев подписали советско-афганский договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 20 лет. Документ предусматривал и меры в целях обеспечения безопасности, независимости и территориальной целостности обеих стран, что давало законные основания для оказания военной помощи новой власти. Тем не менее, весной 1979-го председатель Комитета государственной безопасности СССР Юрий Андропов выступил против идеи "воевать за афганцев". При этом КГБ согласился помочь правительству Тараки. Помимо создания в частях афганской армии отделов военной контрразведки, была усилена охрана первых лиц Афганистана. Вместе с тем, еще когда у власти был Тараки, в соседнем Пакистане ЦРУ США начало готовить силы для заброски в Афганистан, чтобы под флагом исламского возрождения бороться с просоветским режимом. Это в свое время открыто признал Милтон Бирден - бывший начальник советского отдела Оперативного директората ЦРУ. Предвидя, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться, Москва начала готовиться к этому еще до узурпации Амином власти. Ситуация накалилась после того, как Афганистан в сентябре 1979 года возглавил Хафизулла Амин, убив своего учителя и предшественника Тараки и развязав террор против его сторонников. Москва имела достоверную информацию, что Амин проводит проамериканскую политику, а США намерены создать в Афганистане плацдарм против СССР. Руководство Советского Союза приняло решение о замене Амина на ориентированного на СССР Бабрака Кармаля. Спецназ КГБ Ударным "кулаком" всей операции стали группы специального назначения КГБ СССР - группа "Гром" (в ее состав входили сотрудники группы "А", впоследствии ставшей широко известной как "Альфа") и группа "Зенит", сформированная из сотрудников "Курсов усовершенствования офицерского состава" (КУОС) внешней разведки КГБ. КУОС официально возник 19 марта 1969 года. Это был центр подготовки бойцов, которые могли бы решать специальные задачи в тылу противника в "особый период", то есть проводить силовые акции перед самым началом войны. С середины 1970-х годов подготовку кадрового состава КУОСа и выполнение боевых задач осуществляла нелегальная разведка (Управление "С") в составе внешней разведки КГБ. Группа "А" Седьмого управления КГБ была создана по совершенно секретному приказу председателя Комитета госбезопасности Юрия Андропова 29 июля 1974 года в качестве превентивной меры советского руководства и в ответ на стремительный рост количества террористических акций во всем мире. Летом 1979 года состоялся досрочный (через пять месяцев вместо стандартных семи) выпуск очередного набора слушателей КУОСа. Почти все они в условиях полной секретности в июле 1979-го были командированы в Афганистан в составе отряда "Зенит". По легенде, в задачи "Зенита" входила охрана советских представителей в Афганистане. На месте "зенитовцы" в условиях повышенного и лишнего внимания со стороны местных жителей занялись составлением топографической карты Кабула, на которой отметили места расположения важнейших афганских государственных и военных объектов. Карта, составленная очень тщательно, впоследствии оказалась неоценима. Тщетные попытки мирного решенияКГБ СССР в декабре 1979 года до последнего старался мирным путем сменить власть в Афганистане, и только после того, как все попытки оказались безрезультатными, состоялась операция по устранению Амина, рассказал на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения КГБ "Вымпел" Валерий Попов. К тому времени в Афганистане, в том числе в Кабуле, уже начинались волнения со стороны сторонников Тараки, и Амин просил Москву о вводе войск для охраны ключевых объектов, чтобы обезопасить себя и удержать власть. Вот только президент Афганистана делал это в устной форме. И потому Амин был нужен Москве живым, чтобы подписать документ с просьбой о военной помощи - тем самым СССР избежал бы обвинений со стороны других стран во вводе войск и Москве не был нанесен политический ущерб, пояснял Попов. Но не получилось. СССР в середине декабря 1979-го попытался в первый раз провести операцию по смене режима Амина. Как вспоминали ветераны спецслужб, тогда, используя возможности нелегальной разведки КГБ, планировалось с помощью необходимых препаратов вывести из строя Амина, находившегося в его резиденции во дворце Арг в центре Кабула. К этому времени в столицу Афганистана втайне прибыл отряд бойцов группы "А" из 11 человек, которые должны были обеспечивать безопасность членов будущего правительства Афганистана. К декабрю 1979 года и состав "Зенита" вырос за счет новых сотрудников, прилетевших из СССР. Советским спецназовцам было отдано распоряжение не применять оружие без крайней необходимости и проявлять по отношению к афганской стороне доброжелательность. Из-за этого оружия и техники на операцию выдали по минимуму. Однако препарат полностью на Амина почему-то не подействовал, и операция не состоялась. И к счастью – так считали те, кто был тогда в Кабуле. Операция действительно была не проработана до конца, и риск ее провала был очень велик. Политические последствия для СССР были бы тяжелыми. Амин же после этого перебрался в новое укрытие — дворец Тадж-Бек на высоком холме на окраине Кабула. Была усилена как охрана самого афганского диктатора, так и охрана основных объектов в Кабуле. В Москве стало понятно, что план операции требуется радикально менять, усилив оперативно-боевые возможности советской стороны. "Байкал-79" Непосредственное руководство новой операцией, получившей название "Байкал-79", осуществлял начальник нелегальной разведки КГБ генерал-майор Юрий Дроздов. В Кабуле он находился под именем якобы замкомандира "мусульманского батальона" (154-й отдельного отряда специального назначения ГРУ) по технической части капитана Лебедева. Двадцать пятого декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. Туда же прибыли еще три десятка сотрудников группы "А". Наиболее важным и потому самым известным этапом "Байкала-79" стал штурм дворца "Тадж-Бек". Однако одновременно предстояло взять под контроль такие объекты, как Генштаб, МВД (Царандой), комплекс зданий разведки и контрразведки (КАМ), почту, телерадиоцентр, крупнейшую афганскую тюрьму Пули-Чархи, где содержалась семья погибшего Тараки. Это было уверенно сделано. Сигналом же к действиям советского спецназа стал подрыв центрального узла связи – расположенного в центре Кабула на площади Пуштунистана колодца, в котором сходились кабели от ключевых военных и гражданских объектов. Необходимо было отключить афганскую столицу от внешнего мира. Это сделали несколько "зенитовцев". Они подъехали к колодцу. Сначала отвлекли часового – в дело пошло угощение в виде сигарет. Затем заранее изготовленными щипцами вскрыли нестандартную крышку люка. Борис Плешкунов, один из тех, кто преподавал на КУОСе минно-взрывное дело, и его ученик Григорий Осипов спустили в колодец специально изготовленный мощный заряд. После этого спецназовцы быстро уехали. Взрыв произошел очень скоро. Было 19.15 по местному времени. Сорок три минуты Наиболее сложной задачей стал штурм дворца "Тадж-Бек", который представлял собой практически неприступную, тщательно охраняемую крепость. К штурму дворца готовились группы "Зенит", "Гром", "мусульманский батальон" ГРУ и парашютно-десантная рота ВДВ. Всего чуть более 650 человек. Но этого по канонам военного искусства было совершенно недостаточно, ведь охрана дворца по численности как минимум в 10 раз превосходила штурмующих. Команда на штурм звучала как "Шторм-333" - так потом начали называть операцию по взятию "Тадж-Бека", рассказывал ее участник, старший офицер "мусульманского батальона", полковник Рустамходжа Турсункулов. Штурм дворца начался, когда над Кабулом сгустились сумерки. Советские бойцы на бронетранспортерах и бронемашинах десанта двинулись ко дворцу по длинному серпантину единственной дороги. А советские зенитные установки "Шилки" открыли огонь по резиденции Амина. Но едва первая бронемашина прошла поворот, как на нее обрушился ответный шквальный огонь со стороны дворца. Дальнейшее продвижение колонны было невозможным. Спецназовцы десантировались наружу и тут же попали под плотный обстрел. Появились первые убитые и раненые. Расчет на внезапность не оправдался, ситуация ухудшалась. Бойцы пробивались к цели мелкими группами. В наступившей темноте спецназовцы резким броском подобрались ко дворцу, ворвались в здание, перед этим забросав вестибюль гранатами и подавляя сопротивление аминовцев плотным автоматным огнем. Среди первых советских бойцов там был начальник КУОСа Григорий Бояринов. По своему положению он мог находиться в штабе по руководству операцией, но не оставил своих ребят, которые пошли под пули. В наступившей темноте спецназовцы опознавали друг друга по позывным "Яша" и "Миша" - от имен командиров групп "Зенит" и "Гром" Якова Семенова и Михаила Романова. Но продвижение вперед внутри дворца захлебывалось. Дальше Бояринов, возможно, понимая, что малыми силами захваченные позиции не удержать, выбежал из парадного подъезда дворца и стал кричать в сторону остававшихся снаружи бойцов "мусульманского батальона" прийти на помощь штурмующим. И тут же был смертельно ранен. Но подмога подошла. Несколько человек, во главе которых был боец группы "Гром" Виктор Карпухин, дождавшись "второй волны" спецназа, стали ядром для последующего штурма. Они сумели добраться до места, где скрывался Амин, и ликвидировали его. Это сделал лично боец группы "Гром" Александр Плюснин, метнув гранату туда, где укрывался афганский диктатор. КГБ СССР сразу после уничтожения Амина нашел в его дворце документы, подтверждавшие связь диктатора с ЦРУ и странами НАТО, рассказал Валерий Попов. Вся операция "Шторм-333" длилась 43 минуты. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. А власть в Афганистане перешла новому национальному правительству, поддерживаемому Москвой. Героями были все В 1980 году закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР Григорию Бояринову (посмертно), а также еще трем участникам штурма "Тадж-Бека" (будущему командиру "Альфы" Виктору Карпухину, "зенитовцу" Эвальду Козлову, сменившему погибшего Бояринова на посту начальника КУОСа, и одному из руководителей штурма "Тадж-Бека", будущему начальнику всего спецназа ГРУ Василию Колеснику) было присвоено звание Героя Советского Союза. Но все бойцы, штурмом взявшие "Тадж-Бек", были достойны звания Героя, сказал на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" непосредственный участник тех событий Рустамходжа Турсункулов. Без операции "Байкал-79" не было бы современного спецназа ФСБ, считают ветераны подразделений специального назначения органов государственной безопасности. Спецназовцы состоялись благодаря этой операции, у них и руководства страны появилась уверенность, что спецназ может выполнить любую задачу, подчеркнул на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Александр Мирошниченко, в декабре 1979 года участвовавший в событиях в Кабуле. Все традиции спецназа органов госбезопасности начались с этой операции - первые погибшие и раненые, первые герои, добавил он. По словам Мирошниченко, когда "Альфу" пополняли новые бойцы и видели Валерия Емышева, потерявшего кисть руки при штурме дворца Амина, но вернувшегося в спецподразделение, то им не надо было дополнительно пояснять, куда они пришли. Если бы не было "Байкала-79", то не было бы современных подразделений специального назначения ФСБ, отметил "вымпеловец" Валерий Попов. По его словам, то была судьбоносная операция, и сегодня в одном строю стоят Управление "А" и Управление "В" Центра специального назначения ФСБ. У них настоящее боевое братство, подчеркнул он.

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Дарья Буймова

безопасность, афганистан, ссср, кабул (город), валерий попов, юрий андропов, леонид брежнев, центральное разведывательное управление (цру), главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)