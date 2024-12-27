https://ria.ru/20241227/aeroflot-1991686221.html

"Аэрофлот" и Народный фронт отправили новогодние подарки в приграничье

"Аэрофлот" и Народный фронт отправили новогодние подарки в приграничье - РИА Новости, 27.12.2024

"Аэрофлот" и Народный фронт отправили новогодние подарки в приграничье

Волонтеры авиакомпании "Аэрофлот" и активисты Народного фронта организовали комплектацию и отправку новогодних подарков детям и взрослым жителям Белгородской и... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:49:00+03:00

2024-12-27T14:49:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Волонтеры авиакомпании "Аэрофлот" и активисты Народного фронта организовали комплектацию и отправку новогодних подарков детям и взрослым жителям Белгородской и Курской областей. Накануне Дня Конституции авиаперевозчик объявил о том, что направит на новогодние подарки для жителей приграничных областей средства, полученные за 12 декабря 2024 года от продажи дополнительных авиационных услуг. Таким образом, в доброй инициативе мог поучаствовать каждый пассажир "Аэрофлота", который в этот день оплачивал любую услугу дополнительно к оформленному перелету. По итогам проведенной акции на новогодние подарки для жителей южных приграничных регионов было направлено около 100 миллионов рублей. Народный фронт взял на себя организацию закупки и доставки подарков: праздничные детские комплекты и одежда для взрослых будут переданы нашим соотечественникам, находящимся в сложной прифронтовой обстановке. "Поддержка наших граждан, оказавшихся в сложной ситуации, — важнейшая часть социальной политики "Аэрофлота". В преддверии праздников у нас появилась новая возможность проявить заботу о соотечественниках и подарить частицу праздника тем, кому сейчас необходимы позитивные эмоции. Спасибо всем, кто стал участником этой доброй предновогодней инициативы: нашим пассажирам, которые приобретали дополнительные авиационные услуги, волонтёрам "Аэрофлота" и Народного фронта. Благодарю вас за неравнодушие, горящие взгляды и открытые сердца!" – сказал генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский. "Аэрофлот" – давний партнер Гуманитарной миссии Народного фронта. Мы благодарим авиакомпанию за поддержку", - отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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пресс-релизы