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"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии - РИА Новости, 26.12.2024
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05:04 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html
"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии
"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии - РИА Новости, 26.12.2024
"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла заднюю передачу, говоря о проведении новых парламентских выборов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T05:04:00+03:00
2024-12-26T05:04:00+03:00
в мире
грузия
саломе зурабишвили
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла заднюю передачу, говоря о проведении новых парламентских выборов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.Во вторник Зурабишвили пригрозила правящей партии "Грузинская мечта" свержением, если та не договорится с оппозицией по поводу повторного голосования в законодательный орган."Позорно, жалко и опасно. Саломе до сих пор отказывается уйти с поста президента. У них (оппозиции. — Прим. ред.) действительно нет задней передачи", — возмутился журналист.14 декабря Парламент Грузии избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Инаугурация назначена на 29 декабря.В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных выборов главы государства. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
https://ria.ru/20241226/zelenskiyvova-1991349846.html
https://ria.ru/20241222/zurabishvili-1990706243.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Протесты в Грузии — 2024
"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии

Журналист Христофору: Зурабишвили потеряла заднюю передачу, говоря свержении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла заднюю передачу, говоря о проведении новых парламентских выборов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
Во вторник Зурабишвили пригрозила правящей партии "Грузинская мечта" свержением, если та не договорится с оппозицией по поводу повторного голосования в законодательный орган.
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"Позорно, жалко и опасно. Саломе до сих пор отказывается уйти с поста президента. У них (оппозиции. — Прим. ред.) действительно нет задней передачи", — возмутился журналист.
14 декабря Парламент Грузии избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Инаугурация назначена на 29 декабря.
В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.
Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных выборов главы государства. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
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