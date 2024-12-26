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Трутнев исполнит новогодние желания пяти детей

Трутнев исполнит новогодние желания пяти детей - РИА Новости, 26.12.2024

Трутнев исполнит новогодние желания пяти детей

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить новогодние мечты пяти детей, в числе которых побывать в РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:48:00+03:00

2024-12-26T10:48:00+03:00

2024-12-26T10:48:00+03:00

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юрий трутнев

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить новогодние мечты пяти детей, в числе которых побывать в роли военного, форма для тхэквондо, поездка на Байкал. Трутнев принял участие во всероссийской акции "Елка желаний", он снял с елки четыре шара-открытки. В одном из них была описана новогодняя мечта тринадцатилетнего Ростислава Иващенко из Сочи, который хотел бы получить форму для занятий тхэквондо. "Я, правда, всю жизнь немножко другими видами боевых искусств занимался. Если нужно тхэквондо, значит найдем тхэквондо", - заверил Трутнев. Во второй открытке оказалось пожелание сестер Богатыревых из поселка городского типа Новый Свет в Донецкой Народной Республике. Тринадцатилетняя Милена и одиннадцатилетняя Злата мечтают побывать на Байкале. "С большим удовольствиям организуем поездку. Посоветуемся, когда это лучше сделать по времени, хотя честно скажу, Байкал красив и летом, и зимой", - сказал вице-премьер. Третий шар содержал мечту девятилетнего Никиты Вахнова из Сочи, который хотел бы побывать в роли военного. "Это большая честь сегодня - побывать в роли военного. У нас из министерства по развитию Дальнего Востока (и Арктики), из полномочного представительства президента (в ДФО) довольно много добровольцев сегодня находятся на линии боевого соприкосновения. Мы с удовольствием организуем встречу с ребятами", - пообещал Трутнев. Еще в одном шаре – новогодняя мечта двенадцатилетней Наталии из села Смелое Амурской области, она пожелала здоровья всем людям и попросила мягкую игрушку. "(Пожелала) Здоровья всем людям и красивую мягкую игрушку. К пожеланию здоровья всем людям я с удовольствием присоединился, с игрушкой разберемся", - прокомментировал мечту девочки Трутнев. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний, в акции приняло участие более 88 тысяч исполнителей, больше 1,5 тысяч партнерских организаций. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, байкал, россия, сочи, юрий трутнев, новый год, елка желаний, новый год 2025