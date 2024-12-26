https://ria.ru/20241226/zemletryasenie-1991453595.html
На Филиппинах произошло землетрясение
На Филиппинах произошло землетрясение - РИА Новости, 26.12.2024
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:57:00+03:00
2024-12-26T13:57:00+03:00
2024-12-26T13:57:00+03:00
в мире
филиппины
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 10.26 по времени UTC (13.26 мск) в 79 километрах к юго-востоку от города Бутуан острова Минданао, с населением около 309 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 31 километр. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
https://ria.ru/20241218/zemletryasenie-1989931560.html
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в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Филиппины, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На Филиппинах произошло землетрясение
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5