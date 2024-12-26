https://ria.ru/20241226/zelenskiyvova-1991349846.html

"Сдохнуть в полях": на Украине раскрыли, на что пошел Зеленский

"Сдохнуть в полях": на Украине раскрыли, на что пошел Зеленский - РИА Новости, 26.12.2024

"Сдохнуть в полях": на Украине раскрыли, на что пошел Зеленский

Владимир Зеленский использует структуру ТЦК для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T02:25:00+03:00

2024-12-26T02:25:00+03:00

2024-12-26T02:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр дубинский

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский использует структуру ТЦК для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Вся “легитимность” Зеленского сегодня базируется на внешних источниках (признание в США и ЕС) и внутреннем страхе (карательная машина + ТЦК). <...> Без ТЦК — страх перед силовиками (у украинцев. — Прим. ред.) существенно спадет, т.к. уйдет риск без приговора сдохнуть в полях под прикрытием благой цели", — написал он.По словам парламентария, потеряв экономические и социальные формы контроля над обществом, Зеленский будет продолжать устрашать жителей страны путем призыва 18-ти летних граждан на фронт."Цель призыва 18-ти летних, это не только фронт и свежие деньги от Блинкена, это еще и сохранение власти через подпитку кровавой машины ТЦК новыми душами, и новым, большим страхом", — добавил политик.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241226/oborona-1991348919.html

https://ria.ru/20241225/zelenskij-1991253409.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский