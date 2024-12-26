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"Сдохнуть в полях": на Украине раскрыли, на что пошел Зеленский - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:25 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/zelenskiyvova-1991349846.html
"Сдохнуть в полях": на Украине раскрыли, на что пошел Зеленский
"Сдохнуть в полях": на Украине раскрыли, на что пошел Зеленский - РИА Новости, 26.12.2024
"Сдохнуть в полях": на Украине раскрыли, на что пошел Зеленский
Владимир Зеленский использует структуру ТЦК для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T02:25:00+03:00
2024-12-26T02:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский использует структуру ТЦК для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Вся “легитимность” Зеленского сегодня базируется на внешних источниках (признание в США и ЕС) и внутреннем страхе (карательная машина + ТЦК). &lt;...&gt; Без ТЦК — страх перед силовиками (у украинцев. — Прим. ред.) существенно спадет, т.к. уйдет риск без приговора сдохнуть в полях под прикрытием благой цели", — написал он.По словам парламентария, потеряв экономические и социальные формы контроля над обществом, Зеленский будет продолжать устрашать жителей страны путем призыва 18-ти летних граждан на фронт."Цель призыва 18-ти летних, это не только фронт и свежие деньги от Блинкена, это еще и сохранение власти через подпитку кровавой машины ТЦК новыми душами, и новым, большим страхом", — добавил политик.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241226/oborona-1991348919.html
https://ria.ru/20241225/zelenskij-1991253409.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
"Сдохнуть в полях": на Украине раскрыли, на что пошел Зеленский

Дубинский: ТЦК нужен Зеленскому для своей легитимности, внушая страх гражданам

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский использует структуру ТЦК для удержания власти путем внушения страха украинским гражданам, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Вся “легитимность” Зеленского сегодня базируется на внешних источниках (признание в США и ЕС) и внутреннем страхе (карательная машина + ТЦК). <...> Без ТЦК — страх перед силовиками (у украинцев. — Прим. ред.) существенно спадет, т.к. уйдет риск без приговора сдохнуть в полях под прикрытием благой цели", — написал он.
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По словам парламентария, потеряв экономические и социальные формы контроля над обществом, Зеленский будет продолжать устрашать жителей страны путем призыва 18-ти летних граждан на фронт.
«
"Цель призыва 18-ти летних, это не только фронт и свежие деньги от Блинкена, это еще и сохранение власти через подпитку кровавой машины ТЦК новыми душами, и новым, большим страхом", — добавил политик.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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