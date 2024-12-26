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Слова Зеленского о Рождестве вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 26.12.2024
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15:17 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991473805.html
Слова Зеленского о Рождестве вызвали ярость в Сети
Слова Зеленского о Рождестве вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 26.12.2024
Слова Зеленского о Рождестве вызвали ярость в Сети
Слова Владимира Зеленского о Рождестве и начале еврейской Хануки вызвали гневную реакцию пользователей социальной сети X. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:17:00+03:00
2024-12-26T15:17:00+03:00
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о Рождестве и начале еврейской Хануки вызвали гневную реакцию пользователей социальной сети X.Накануне глава киевского режима заявил, что на Украине с "уважением отмечают эти праздники"."Не ты ли закрывал церкви?" — написал Alpha Liger."Ты разрушаешь христианские храмы, а потом празднуешь Рождество?" — удивился Dave Porter."Почему вы отказались участвовать в Рождественском перемирии?" — возмутилась украинская журналистка Диана Панченко."Ты закрываешь православные христианские церкви, ты — враг", — заявил Major."Что ты купил на Рождество на все те миллиарды, которые тебе дали США", — спросил Jordon Andrew."Ты не христианин", — отрезала Marilena.На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени. По словам главы государства, они и не атеисты, так как даже атеисты во что-то верят. Как отметил президент, это просто люди без всякой веры — безбожники.
https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html
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украина, владимир зеленский, владимир путин, россия
Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия

Слова Зеленского о Рождестве вызвали ярость в Сети

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о Рождестве и начале еврейской Хануки вызвали гневную реакцию пользователей социальной сети X.
Накануне глава киевского режима заявил, что на Украине с "уважением отмечают эти праздники".
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США
Вчера, 10:23
"Не ты ли закрывал церкви?" — написал Alpha Liger.
«
"Ты разрушаешь христианские храмы, а потом празднуешь Рождество?" — удивился Dave Porter.
"Почему вы отказались участвовать в Рождественском перемирии?" — возмутилась украинская журналистка Диана Панченко.
"Ты закрываешь православные христианские церкви, ты — враг", — заявил Major.
"Что ты купил на Рождество на все те миллиарды, которые тебе дали США", — спросил Jordon Andrew.
«
"Ты не христианин", — отрезала Marilena.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени. По словам главы государства, они и не атеисты, так как даже атеисты во что-то верят. Как отметил президент, это просто люди без всякой веры — безбожники.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий
Вчера, 10:58
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
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