https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991473805.html

Слова Зеленского о Рождестве вызвали ярость в Сети

Слова Зеленского о Рождестве вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 26.12.2024

Слова Зеленского о Рождестве вызвали ярость в Сети

Слова Владимира Зеленского о Рождестве и начале еврейской Хануки вызвали гневную реакцию пользователей социальной сети X. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:17:00+03:00

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2024-12-26T15:17:00+03:00

украина

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о Рождестве и начале еврейской Хануки вызвали гневную реакцию пользователей социальной сети X.Накануне глава киевского режима заявил, что на Украине с "уважением отмечают эти праздники"."Не ты ли закрывал церкви?" — написал Alpha Liger."Ты разрушаешь христианские храмы, а потом празднуешь Рождество?" — удивился Dave Porter."Почему вы отказались участвовать в Рождественском перемирии?" — возмутилась украинская журналистка Диана Панченко."Ты закрываешь православные христианские церкви, ты — враг", — заявил Major."Что ты купил на Рождество на все те миллиарды, которые тебе дали США", — спросил Jordon Andrew."Ты не христианин", — отрезала Marilena.На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени. По словам главы государства, они и не атеисты, так как даже атеисты во что-то верят. Как отметил президент, это просто люди без всякой веры — безбожники.

https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html

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украина, владимир зеленский, владимир путин, россия