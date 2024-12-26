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"Назад в концлагерь". В Раде обратились к украинцам из-за обещания властей - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 26.12.2024 (обновлено: 12:32 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991405818.html
"Назад в концлагерь". В Раде обратились к украинцам из-за обещания властей
"Назад в концлагерь". В Раде обратились к украинцам из-за обещания властей - РИА Новости, 26.12.2024
"Назад в концлагерь". В Раде обратились к украинцам из-за обещания властей
Владимир Зеленский обманет украинцев, которые решат вернуться в страну, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:47:00+03:00
2024-12-26T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обманет украинцев, которые решат вернуться в страну, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Честно, я очень хочу посмотреть на тех, которые поверят Зеленскому и его шайке и приедут назад в концлагерь под их гарантии", — говорится в публикации.Так Дубинский отреагировал на заявление министра национального единства Украины Алексея Чернышова о том, что 50 процентов мужчин призывного возраста готовы вернуться на Украину, не дожидаясь окончания конфликта, если будут решен вопрос с бронью от отправки на фронт. Депутат заявил, что такое высказывание является еще одним ложным обещанием Зеленского и властей Украины. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html
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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
"Назад в концлагерь". В Раде обратились к украинцам из-за обещания властей

Нардеп Дубинский: Зеленский обманет украинцев, которые решат вернуться в страну

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обманет украинцев, которые решат вернуться в страну, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"Честно, я очень хочу посмотреть на тех, которые поверят Зеленскому и его шайке и приедут назад в концлагерь под их гарантии", — говорится в публикации.
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Так Дубинский отреагировал на заявление министра национального единства Украины Алексея Чернышова о том, что 50 процентов мужчин призывного возраста готовы вернуться на Украину, не дожидаясь окончания конфликта, если будут решен вопрос с бронью от отправки на фронт.

Депутат заявил, что такое высказывание является еще одним ложным обещанием Зеленского и властей Украины.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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