https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991405818.html

"Назад в концлагерь". В Раде обратились к украинцам из-за обещания властей

"Назад в концлагерь". В Раде обратились к украинцам из-за обещания властей - РИА Новости, 26.12.2024

"Назад в концлагерь". В Раде обратились к украинцам из-за обещания властей

Владимир Зеленский обманет украинцев, которые решат вернуться в страну, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:47:00+03:00

2024-12-26T11:47:00+03:00

2024-12-26T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обманет украинцев, которые решат вернуться в страну, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Честно, я очень хочу посмотреть на тех, которые поверят Зеленскому и его шайке и приедут назад в концлагерь под их гарантии", — говорится в публикации.Так Дубинский отреагировал на заявление министра национального единства Украины Алексея Чернышова о том, что 50 процентов мужчин призывного возраста готовы вернуться на Украину, не дожидаясь окончания конфликта, если будут решен вопрос с бронью от отправки на фронт. Депутат заявил, что такое высказывание является еще одним ложным обещанием Зеленского и властей Украины. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991365343.html

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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский