Зеленский потерял доверие украинцев и ВСУ, заявили в Раде
Депутат Рады Дубинский заявил о потере Зеленским доверия жителей Украины и ВСУ
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский потерял доверие жителей Украины и ВСУ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Зеленский утратил доверие как главнокомандующий со стороны ВСУ и со стороны людей. Поэтому еще 6 месяцев он сможет провоевать разве что сам, во главе с ротой "квартала" (сотрудниками юмористического телешоу "Вечерний квартал", которым ранее руководил Зеленский, часть их которых сейчас занимают должности во власти – ред.)", - написал Дубинский.
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"То есть подорвана сама институциональная возможность и способность ВСУ удерживать фронт. Прежде всего из-за высокого уровня дезертирства, скотского отношения к солдатам, бусификации (силовой мобилизации – ред.) и всепоглощающей коррупции", - добавил Дубинский.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 11 декабря заявил, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года.
Ранее в интервью телеканалу NBC News избранный президент США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Киевский международный институт социологии (КМИС) 14 октября опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия жителей Украины Владимиру Зеленскому с февраля 2022 года снизился с 90% до 59%.
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