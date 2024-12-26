https://ria.ru/20241226/zelenskij-1991516664.html

Зеленский потерял доверие украинцев и ВСУ, заявили в Раде

Зеленский потерял доверие украинцев и ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 26.12.2024

Зеленский потерял доверие украинцев и ВСУ, заявили в Раде

Владимир Зеленский потерял доверие жителей Украины и ВСУ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:54:00+03:00

2024-12-26T17:54:00+03:00

2024-12-26T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский потерял доверие жителей Украины и ВСУ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. "Зеленский утратил доверие как главнокомандующий со стороны ВСУ и со стороны людей. Поэтому еще 6 месяцев он сможет провоевать разве что сам, во главе с ротой "квартала" (сотрудниками юмористического телешоу "Вечерний квартал", которым ранее руководил Зеленский, часть их которых сейчас занимают должности во власти – ред.)", - написал Дубинский. Он напомнил, что после принятия закона об ужесточении мобилизации Киев начал получать финансирование из нового пакета помощи США, при этом потери территорий и людей с того момента растут в геометрической прогрессии. "То есть подорвана сама институциональная возможность и способность ВСУ удерживать фронт. Прежде всего из-за высокого уровня дезертирства, скотского отношения к солдатам, бусификации (силовой мобилизации – ред.) и всепоглощающей коррупции", - добавил Дубинский. Министр финансов Украины Сергей Марченко 11 декабря заявил, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года. Ранее в интервью телеканалу NBC News избранный президент США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Киевский международный институт социологии (КМИС) 14 октября опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия жителей Украины Владимиру Зеленскому с февраля 2022 года снизился с 90% до 59%.

https://ria.ru/20241223/makgovern-1990898998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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