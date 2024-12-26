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Захарова опровергла информацию о вылете нового российского посла в США - РИА Новости, 26.12.2024
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09:39 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/zaharova-1991377382.html
Захарова опровергла информацию о вылете нового российского посла в США
Захарова опровергла информацию о вылете нового российского посла в США - РИА Новости, 26.12.2024
Захарова опровергла информацию о вылете нового российского посла в США
Информация о якобы вылете нового российского посла в Вашингтон не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:39:00+03:00
2024-12-26T09:39:00+03:00
россия
москва
сша
мария захарова
александр дарчиев
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Информация о якобы вылете нового российского посла в Вашингтон не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live". "Классический фейк. Фейк-перефейк. Я ещё не разобралась, кому и зачем это нужно, но зачем-то запустили эту дезинформацию", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. Она также отметила, что Александр Дарчиев - в СМИ его ранее называли якобы вероятным кандидатом на пост посла - занимает пост главы департамента Северной Америки в МИД и находится на своем рабочем месте в Москве. "Достаточно этого, чтобы развенчать эту подделку? Ещё раз хочу сказать: не обращайте внимания на эти инсинуации. Я думаю, сейчас их будет немало", - добавила Захарова. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла РФ в США. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений".
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россия, москва, сша, мария захарова, александр дарчиев, сергей лавров, в мире
Россия, Москва, США, Мария Захарова, Александр Дарчиев, Сергей Лавров, В мире
Захарова опровергла информацию о вылете нового российского посла в США

Захарова назвала информацию о вылете нового российского посла в США фейком

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Информация о якобы вылете нового российского посла в Вашингтон не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
«
"Классический фейк. Фейк-перефейк. Я ещё не разобралась, кому и зачем это нужно, но зачем-то запустили эту дезинформацию", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
Она также отметила, что Александр Дарчиев - в СМИ его ранее называли якобы вероятным кандидатом на пост посла - занимает пост главы департамента Северной Америки в МИД и находится на своем рабочем месте в Москве.
"Достаточно этого, чтобы развенчать эту подделку? Ещё раз хочу сказать: не обращайте внимания на эти инсинуации. Я думаю, сейчас их будет немало", - добавила Захарова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла РФ в США. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений".
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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РоссияМоскваСШАМария ЗахароваАлександр ДарчиевСергей ЛавровВ мире
 
 
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