https://ria.ru/20241226/zaderzhanie-1991537518.html

В Москве задержали мужчину, напавшего с молотком на пассажира метро

В Москве задержали мужчину, напавшего с молотком на пассажира метро - РИА Новости, 26.12.2024

В Москве задержали мужчину, напавшего с молотком на пассажира метро

Полиция задержала мужчину, напавшего с молотком на пассажира московского метрополитена за замечание, сделанное на эскалаторе, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:43:00+03:00

2024-12-26T19:43:00+03:00

2024-12-26T19:43:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, напавшего с молотком на пассажира московского метрополитена за замечание, сделанное на эскалаторе, сообщается на сайте МВД РФ. "Полицейские столичного метрополитена задержали 34-летнего уроженца Архангельской области, нанесшего молотком травмы мужчине", - говорится в сообщении. Инцидент произошел ночью на станции "Тверская" Замоскворецкой линии метро. Пассажир, находившийся на эскалаторе, сделал замечание в адрес другого, задевшего его своей сумкой. В ответ на это агрессивно настроенный мужчина достал из рюкзака молоток и нанес удары в область головы и руки своему оппоненту, после чего скрылся. "Пострадавший был осмотрен прибывшими на станцию медиками и направлен в больницу, где ему диагностировали ушибленную рану теменной области", - уточнили правоохранители. Спустя несколько часов злоумышленник был задержан сотрудниками УВД на Московском метрополитене по месту фактического проживания на юге столицы и доставлен в отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса мужчина пояснил, что работает сборщиком мебели, поэтому при нем в этот день был его рабочий инструмент – молоток. Свой агрессивный поступок задержанный объяснил тем, что оппонент преследовал его после того, как он задел его рюкзаком на эскалаторе. Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241226/peterburg-1991413035.html

https://ria.ru/20241226/zaderzhanie-1991394997.html

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происшествия, россия, архангельская область, москва