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В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей
В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей - РИА Новости, 26.12.2024
В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей
Серийного поджигателя, который, по данным полиции, спалил десять автомобилей за три месяца, задержали в Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:52:00+03:00
2024-12-26T10:52:00+03:00
2024-12-26T10:52:00+03:00
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Серийного поджигателя, который, по данным полиции, спалил десять автомобилей за три месяца, задержали в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. "В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов. Им оказался 18-летний житель города Волгодонска", - сказал он. Полицейские установили, что фигурант на протяжении порядка трех месяцев по ночам поджигал машины, припаркованные около многоквартирных домов. Все десять автомобилей восстановлению не подлежат. Сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемый арестован.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей
В Ростовской области задержали 18-летнего серийного поджигателя автомобилей