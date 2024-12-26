https://ria.ru/20241226/zaderzhanie-1991394997.html

В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей

В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей - РИА Новости, 26.12.2024

В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей

Серийного поджигателя, который, по данным полиции, спалил десять автомобилей за три месяца, задержали в Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:52:00+03:00

2024-12-26T10:52:00+03:00

2024-12-26T10:52:00+03:00

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Серийного поджигателя, который, по данным полиции, спалил десять автомобилей за три месяца, задержали в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. "В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов. Им оказался 18-летний житель города Волгодонска", - сказал он. Полицейские установили, что фигурант на протяжении порядка трех месяцев по ночам поджигал машины, припаркованные около многоквартирных домов. Все десять автомобилей восстановлению не подлежат. Сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемый арестован.

https://ria.ru/20241226/proisshestvie-1991345923.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область