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В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей - РИА Новости, 26.12.2024
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10:52 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/zaderzhanie-1991394997.html
В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей
В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей - РИА Новости, 26.12.2024
В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей
Серийного поджигателя, который, по данным полиции, спалил десять автомобилей за три месяца, задержали в Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:52:00+03:00
2024-12-26T10:52:00+03:00
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Серийного поджигателя, который, по данным полиции, спалил десять автомобилей за три месяца, задержали в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. "В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов. Им оказался 18-летний житель города Волгодонска", - сказал он. Полицейские установили, что фигурант на протяжении порядка трех месяцев по ночам поджигал машины, припаркованные около многоквартирных домов. Все десять автомобилей восстановлению не подлежат. Сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемый арестован.
https://ria.ru/20241226/proisshestvie-1991345923.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей

В Ростовской области задержали 18-летнего серийного поджигателя автомобилей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Серийного поджигателя, который, по данным полиции, спалил десять автомобилей за три месяца, задержали в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов. Им оказался 18-летний житель города Волгодонска", - сказал он.
Полицейские установили, что фигурант на протяжении порядка трех месяцев по ночам поджигал машины, припаркованные около многоквартирных домов. Все десять автомобилей восстановлению не подлежат. Сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемый арестован.
Место происшествия, где мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, въехал в двери главного входа в здание, а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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