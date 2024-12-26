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Число жертв ударов Израиля в Йемене выросло до четырех, сообщили источники - РИА Новости, 26.12.2024
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19:35 26.12.2024 (обновлено: 20:05 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/yemen-1991535671.html
Число жертв ударов Израиля в Йемене выросло до четырех, сообщили источники
Число жертв ударов Израиля в Йемене выросло до четырех, сообщили источники - РИА Новости, 26.12.2024
Число жертв ударов Израиля в Йемене выросло до четырех, сообщили источники
Число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена Сане и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырёх, ранения... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:35:00+03:00
2024-12-26T20:05:00+03:00
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КАИР, 26 дек - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена Сане и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырёх, ранения получили 16 человек, сообщили РИА Новости источники в аэропорту Саны и в местных органах власти Ходейды."Четверо погибших и 16 раненых, в том числе командир частного самолета ООН, в результате авиаударов израильских истребителей по взлетно-посадочной полосе, диспетчерской вышке и залу вылетов международного аэропорта Саны", - сказал источник в руководстве аэропортом.Он добавил, что "авиаудары вызвали масштабные разрушения и поставили под угрозу жизни пассажиров, находившихся в аэропорту, в том числе директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса""Один рабочий нефтеналивного порта Рас-Исса погиб, поиски еще троих продолжаются", - отметил источник в местных органах власти Ходейды.С начала этой недели правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ежедневно сообщало об ударах ракетами или беспилотниками по территории Израиля в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа. Неделю назад лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что с ноября прошлого года они запустили по Израилю 1147 разных ракет и беспилотников, а также атаковали в Красном и Аравийском морях более 200 связанных с Израилем судов.
https://ria.ru/20241226/sana-1991530467.html
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в мире, сана, ходейда (город), йемен
В мире, Сана, Ходейда (город), Йемен
Число жертв ударов Израиля в Йемене выросло до четырех, сообщили источники

Число жертв израильских ударов в Сане и Ходейде выросло до четырех

© Кадр видео из соцсетейДым в Сане после израильского удара
Дым в Сане после израильского удара - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым в Сане после израильского удара
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КАИР, 26 дек - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена Сане и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырёх, ранения получили 16 человек, сообщили РИА Новости источники в аэропорту Саны и в местных органах власти Ходейды.
"Четверо погибших и 16 раненых, в том числе командир частного самолета ООН, в результате авиаударов израильских истребителей по взлетно-посадочной полосе, диспетчерской вышке и залу вылетов международного аэропорта Саны", - сказал источник в руководстве аэропортом.
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Он добавил, что "авиаудары вызвали масштабные разрушения и поставили под угрозу жизни пассажиров, находившихся в аэропорту, в том числе директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса"
"Один рабочий нефтеналивного порта Рас-Исса погиб, поиски еще троих продолжаются", - отметил источник в местных органах власти Ходейды.
С начала этой недели правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ежедневно сообщало об ударах ракетами или беспилотниками по территории Израиля в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа. Неделю назад лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что с ноября прошлого года они запустили по Израилю 1147 разных ракет и беспилотников, а также атаковали в Красном и Аравийском морях более 200 связанных с Израилем судов.
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