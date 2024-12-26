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При бомбежке нефтяного порта в Йемене погиб человек - РИА Новости, 26.12.2024
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19:30 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/yemen-1991534833.html
При бомбежке нефтяного порта в Йемене погиб человек
При бомбежке нефтяного порта в Йемене погиб человек - РИА Новости, 26.12.2024
При бомбежке нефтяного порта в Йемене погиб человек
Один человек погиб, трое считаются пропавшими без вести в результате бомбежки Израилем порта для разгрузки нефтяных танкеров Рас-Исса на западе Йемена, сообщил... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:30:00+03:00
2024-12-26T19:30:00+03:00
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ходейда (город)
йемен
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА/КАИР, 26 дек - РИА Новости. Один человек погиб, трое считаются пропавшими без вести в результате бомбежки Израилем порта для разгрузки нефтяных танкеров Рас-Исса на западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah. В свою очередь, источник в органах власти провинции Ходейда сообщил РИА Новости, что "израильская авиация нанесла удар по нефтяному порту Рас-Исса, в котором расположены топливные резервуары и объект для разгрузки нефтяных судов". Кроме того, по словам источника, еще три удара были нацелены на порт Ходейда на западе Йемена и электростанцию ​​в районе Кесиб в городе Ходейда.
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в мире, ходейда (город), йемен, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ходейда (город), Йемен, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При бомбежке нефтяного порта в Йемене погиб человек

Al Masirah: при бомбежке порта Рас-Исса в Йемене погиб человек, трое пропали

© AP Photo / Hani MohammedАвиаудар по заводу в столице Йемена Сане
Авиаудар по заводу в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Авиаудар по заводу в столице Йемена Сане. Архивное фото
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ДОХА/КАИР, 26 дек - РИА Новости. Один человек погиб, трое считаются пропавшими без вести в результате бомбежки Израилем порта для разгрузки нефтяных танкеров Рас-Исса на западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al Masirah.
В свою очередь, источник в органах власти провинции Ходейда сообщил РИА Новости, что "израильская авиация нанесла удар по нефтяному порту Рас-Исса, в котором расположены топливные резервуары и объект для разгрузки нефтяных судов".
Кроме того, по словам источника, еще три удара были нацелены на порт Ходейда на западе Йемена и электростанцию ​​в районе Кесиб в городе Ходейда.
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