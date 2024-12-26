https://ria.ru/20241226/yemen-1991527612.html

При атаке по Йемену погибли, предварительно, два человека

При атаке по Йемену погибли, предварительно, два человека - РИА Новости, 26.12.2024

При атаке по Йемену погибли, предварительно, два человека

По предварительным данным, два человека погибли в результате израильского рейда на международный аэропорт Саны, сообщил в четверг РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:44:00+03:00

2024-12-26T18:44:00+03:00

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КАИР, 26 дек - РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли в результате израильского рейда на международный аэропорт Саны, сообщил в четверг РИА Новости источник в руководстве аэропорта.Ранее источник в местных органах власти йеменской столицы сообщил, что израильская авиация нанесла серию ударов по международному аэропорту Саны и авиабазе Эд-Далайми на севере йеменской столицы, в результате чего сильно пострадала взлетная полоса, зал отлетов и диспетчерской вышка.

https://ria.ru/20241221/vzryv-1990657954.html

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