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При атаке по Йемену погибли, предварительно, два человека - РИА Новости, 26.12.2024
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18:44 26.12.2024 (обновлено: 18:51 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/yemen-1991527612.html
При атаке по Йемену погибли, предварительно, два человека
При атаке по Йемену погибли, предварительно, два человека - РИА Новости, 26.12.2024
При атаке по Йемену погибли, предварительно, два человека
По предварительным данным, два человека погибли в результате израильского рейда на международный аэропорт Саны, сообщил в четверг РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:44:00+03:00
2024-12-26T18:51:00+03:00
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КАИР, 26 дек - РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли в результате израильского рейда на международный аэропорт Саны, сообщил в четверг РИА Новости источник в руководстве аэропорта.Ранее источник в местных органах власти йеменской столицы сообщил, что израильская авиация нанесла серию ударов по международному аэропорту Саны и авиабазе Эд-Далайми на севере йеменской столицы, в результате чего сильно пострадала взлетная полоса, зал отлетов и диспетчерской вышка.
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в мире, йемен, сана
В мире, Йемен, Сана
При атаке по Йемену погибли, предварительно, два человека

При атаке ЦАХАЛ на Йемен погибли, предварительно, два человека

© iStock.com / ugurhanСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / ugurhan
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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КАИР, 26 дек - РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли в результате израильского рейда на международный аэропорт Саны, сообщил в четверг РИА Новости источник в руководстве аэропорта.
Ранее источник в местных органах власти йеменской столицы сообщил, что израильская авиация нанесла серию ударов по международному аэропорту Саны и авиабазе Эд-Далайми на севере йеменской столицы, в результате чего сильно пострадала взлетная полоса, зал отлетов и диспетчерской вышка.
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В столице Йемена прогремел мощный взрыв
21 декабря, 23:11
 
В миреЙеменСана
 
 
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