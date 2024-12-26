ЦАХАЛ подтвердила атаку на Йемен
ЦАХАЛ подтвердила атаку по аэропорту в Сане и военным объектам хуситов в Йемене
© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку по международном аэропорту в Сане и ряду объектов военной инфраструктуры шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале армии.
Ранее источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что израильские истребители в четверг нанесли шесть авиаударов по столице Йемена Сане, которая контролируется шиитским движением "Ансар Алла", сильно пострадал аэропорт. По его словам, израильская авиация нанесла авиаудары по провинции Ходейда на западе Йемена и по электростанции на юге Саны.
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"Некоторое время назад, после одобрения оперативных планов начальником генерального штаба, министром обороны и премьер-министром, истребители ВВС нанесли разведывательные удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов на территории западного побережья и внутреннего Йемена. В число целей, по которым нанес удары ЦАХАЛ, входит военная инфраструктура, используемая... режимом хуситов для своей военной деятельности как в международном аэропорту Саны, так и на электростанциях Хезьяз и Рас-Канатиб", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
По данным армии, ЦАХАЛ также нанес удары по военной инфраструктуре в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб на западном побережье страны.
"Эти военные цели использовались террористическим режимом хуситов для контрабанды иранского оружия в регион и для проникновения высокопоставленных иранских чиновников", - добавил ЦАХАЛ.
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