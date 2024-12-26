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ЦАХАЛ подтвердила атаку на Йемен - РИА Новости, 26.12.2024
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18:18 26.12.2024 (обновлено: 18:33 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/yemen-1991520713.html
ЦАХАЛ подтвердила атаку на Йемен
ЦАХАЛ подтвердила атаку на Йемен - РИА Новости, 26.12.2024
ЦАХАЛ подтвердила атаку на Йемен
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку по международном аэропорту в Сане и ряду объектов военной инфраструктуры шиитского движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:18:00+03:00
2024-12-26T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку по международном аэропорту в Сане и ряду объектов военной инфраструктуры шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале армии.Ранее источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что израильские истребители в четверг нанесли шесть авиаударов по столице Йемена Сане, которая контролируется шиитским движением "Ансар Алла", сильно пострадал аэропорт. По его словам, израильская авиация нанесла авиаудары по провинции Ходейда на западе Йемена и по электростанции на юге Саны."Некоторое время назад, после одобрения оперативных планов начальником генерального штаба, министром обороны и премьер-министром, истребители ВВС нанесли разведывательные удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов на территории западного побережья и внутреннего Йемена. В число целей, по которым нанес удары ЦАХАЛ, входит военная инфраструктура, используемая... режимом хуситов для своей военной деятельности как в международном аэропорту Саны, так и на электростанциях Хезьяз и Рас-Канатиб", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.По данным армии, ЦАХАЛ также нанес удары по военной инфраструктуре в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб на западном побережье страны."Эти военные цели использовались террористическим режимом хуситов для контрабанды иранского оружия в регион и для проникновения высокопоставленных иранских чиновников", - добавил ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20241221/vzryv-1990657954.html
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в мире, йемен, израиль, сана, ансар алла, ходейда (город)
В мире, Йемен, Израиль, Сана, Ансар Алла, Ходейда (город)
ЦАХАЛ подтвердила атаку на Йемен

ЦАХАЛ подтвердила атаку по аэропорту в Сане и военным объектам хуситов в Йемене

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку по международном аэропорту в Сане и ряду объектов военной инфраструктуры шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале армии.
Ранее источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что израильские истребители в четверг нанесли шесть авиаударов по столице Йемена Сане, которая контролируется шиитским движением "Ансар Алла", сильно пострадал аэропорт. По его словам, израильская авиация нанесла авиаудары по провинции Ходейда на западе Йемена и по электростанции на юге Саны.
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"Некоторое время назад, после одобрения оперативных планов начальником генерального штаба, министром обороны и премьер-министром, истребители ВВС нанесли разведывательные удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов на территории западного побережья и внутреннего Йемена. В число целей, по которым нанес удары ЦАХАЛ, входит военная инфраструктура, используемая... режимом хуситов для своей военной деятельности как в международном аэропорту Саны, так и на электростанциях Хезьяз и Рас-Канатиб", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
По данным армии, ЦАХАЛ также нанес удары по военной инфраструктуре в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб на западном побережье страны.
"Эти военные цели использовались террористическим режимом хуситов для контрабанды иранского оружия в регион и для проникновения высокопоставленных иранских чиновников", - добавил ЦАХАЛ.
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