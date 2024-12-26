https://ria.ru/20241226/yemen-1991500626.html

Источник сообщил об израильских авиаударах по Ходейде в Йемене

Источник сообщил об израильских авиаударах по Ходейде в Йемене - РИА Новости, 26.12.2024

Источник сообщил об израильских авиаударах по Ходейде в Йемене

Израильская авиация нанесла новые авиаудары по провинции Ходейда на западе Йемена, пострадал порт на Красном море, сообщил в четверг РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:06:00+03:00

2024-12-26T17:06:00+03:00

2024-12-26T17:29:00+03:00

в мире

йемен

ходейда (город)

красное море

израиль

сана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960954354_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_21c18709fa19c49f9a629f6c2cc59f2d.jpg

КАИР, 26 дек - РИА Новости. Израильская авиация нанесла новые авиаудары по провинции Ходейда на западе Йемена, пострадал порт на Красном море, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных органах власти."Израильские истребители нанесли два авиаудара по порту Ходейды на Красном море и его окрестностям", - сказал источник.По его словам, нанесение авиаударов по объектам в провинции Ходейда совпало с бомбардировкой йеменской столицы Саны.

https://ria.ru/20240728/khusity-1962455363.html

йемен

ходейда (город)

красное море

израиль

сана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, ходейда (город), красное море, израиль, сана