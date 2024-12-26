https://ria.ru/20241226/yemen-1991500626.html
Источник сообщил об израильских авиаударах по Ходейде в Йемене
Источник сообщил об израильских авиаударах по Ходейде в Йемене - РИА Новости, 26.12.2024
Источник сообщил об израильских авиаударах по Ходейде в Йемене
Израильская авиация нанесла новые авиаудары по провинции Ходейда на западе Йемена, пострадал порт на Красном море, сообщил в четверг РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:06:00+03:00
2024-12-26T17:06:00+03:00
2024-12-26T17:29:00+03:00
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КАИР, 26 дек - РИА Новости. Израильская авиация нанесла новые авиаудары по провинции Ходейда на западе Йемена, пострадал порт на Красном море, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных органах власти."Израильские истребители нанесли два авиаудара по порту Ходейды на Красном море и его окрестностям", - сказал источник.По его словам, нанесение авиаударов по объектам в провинции Ходейда совпало с бомбардировкой йеменской столицы Саны.
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в мире, йемен, ходейда (город), красное море, израиль, сана
В мире, Йемен, Ходейда (город), Красное море, Израиль, Сана
Источник сообщил об израильских авиаударах по Ходейде в Йемене
Провинция Ходейда на западе Йемена подверглась авиаударам со стороны Израиля