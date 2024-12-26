Премьер Японии поговорил с Зеленским
Премьер Японии Исиба провел телефонный разговор с Зеленским
© AP Photo / Shizuo KambayashiСигэру Исиба
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Сигэру Исиба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщил японский МИД.
МИД Японии пообещал передать Украине энергетическое оборудование
16 ноября, 18:23
"Премьер-министр Исиба заявил, что Япония последовательно и решительно продвигает помощь Украине и антироссийские санкции и разъяснил деятельность Японии. Кроме того, он заявил, что Япония и далее хочет сотрудничать с Украиной для скорейшего достижения справедливого и продолжительного мира", — говорится в сообщении МИД.
Японское дипведомство добавило, что Зеленский, в свою очередь, поблагодарил за помощь Украине и дал объяснения по поводу ситуации на фронте.
Стороны также обсудили тему якобы участия военнослужащих КНДР в украинском конфликте.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи — суверенное дело России и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в Россию "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.