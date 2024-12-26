https://ria.ru/20241226/yaponiya-1991352894.html

Премьер Японии поговорил с Зеленским

Премьер Японии поговорил с Зеленским - РИА Новости, 26.12.2024

Премьер Японии поговорил с Зеленским

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщил японский МИД. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:43:00+03:00

2024-12-26T03:43:00+03:00

2024-12-26T09:50:00+03:00

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ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщил японский МИД. Из сообщения следует, что Исиба подтвердил позицию Японии, которая заключается в том, чтобы "быть вместе с Украиной". "Премьер-министр Исиба заявил, что Япония последовательно и решительно продвигает помощь Украине и антироссийские санкции и разъяснил деятельность Японии. Кроме того, он заявил, что Япония и далее хочет сотрудничать с Украиной для скорейшего достижения справедливого и продолжительного мира", — говорится в сообщении МИД. Японское дипведомство добавило, что Зеленский, в свою очередь, поблагодарил за помощь Украине и дал объяснения по поводу ситуации на фронте. Стороны также обсудили тему якобы участия военнослужащих КНДР в украинском конфликте. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи — суверенное дело России и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в Россию "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

https://ria.ru/20241116/yaponiya-1984176686.html

https://ria.ru/20240422/pomosch-1941417886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, япония, украина, сигэру исиба, владимир зеленский, владимир путин, оон