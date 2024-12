https://ria.ru/20241226/yandeks-1991515224.html

Клиенты "Яндекс Go" в 2024 году проехали на такси 19 млрд километров

Клиенты "Яндекс Go" в 2024 году проехали на такси 19 млрд километров - РИА Новости, 26.12.2024

Клиенты "Яндекс Go" в 2024 году проехали на такси 19 млрд километров

Клиенты "Яндекс Go" с начала года проехали на такси 18,8 миллиарда километров, что на 11% превышает показатель 2023 года и эквивалентно трем расстояниям от... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:59:00+03:00

2024-12-26T17:59:00+03:00

2024-12-26T17:59:00+03:00

технологии

яндекс

такси

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939566371_0:216:3258:2048_1920x0_80_0_0_546afbd05eced5e284f5cb603f125d09.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Клиенты "Яндекс Go" с начала года проехали на такси 18,8 миллиарда километров, что на 11% превышает показатель 2023 года и эквивалентно трем расстояниям от Земли до Плутона, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса."С начала 2024 года россияне проехали на такси 18,8 миллиарда километров. Это на 11% больше, чем годом ранее, и в три раза больше расстояния от Земли до Плутона. Всего в пути пассажиры провели 615 миллионов часов или 702 века", - рассказали в компании.Водители такси с начала года получили около 4,3 миллиарда рублей в качестве чаевых, что на 56% больше прошлогоднего показателя, а количество раз, когда россияне оставляли вознаграждение выросло на 27%, добавили в пресс-службе.В начале декабря "Яндекс Go" добавил возможность увидеть в приложении, из чего складывается цена поездки, а позднее в тестовом режиме запустил функцию обратной связи о цене.Компания рассказала и еще об одном занимательном факте: "В 2024 году во время поездок на такси родилось семь мальчиков и пять девочек в Краснодаре, Барнауле, Воронеже и Москве. А в Кирове родился щенок породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Таксюша".Приложение "Яндекс Go" объединяет сервисы компании в сфере транспорта и доставки. Так, например, помимо такси в нем можно заказать готовую еду или продукты, а также другие товары, арендовать самокат, воспользоваться каршерингом, посмотреть расписание транспорта. Представлены там и развлечения - афиша и путешествия.

https://ria.ru/20241203/yandeks-1987082369.html

https://ria.ru/20241115/moskva-1983896396.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, яндекс, такси, общество