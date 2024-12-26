https://ria.ru/20241226/yandeks-1991515224.html
Клиенты "Яндекс Go" в 2024 году проехали на такси 19 млрд километров
Клиенты "Яндекс Go" в 2024 году проехали на такси 19 млрд километров - РИА Новости, 26.12.2024
Клиенты "Яндекс Go" в 2024 году проехали на такси 19 млрд километров
Клиенты "Яндекс Go" с начала года проехали на такси 18,8 миллиарда километров, что на 11% превышает показатель 2023 года и эквивалентно трем расстояниям от... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:59:00+03:00
2024-12-26T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Клиенты "Яндекс Go" с начала года проехали на такси 18,8 миллиарда километров, что на 11% превышает показатель 2023 года и эквивалентно трем расстояниям от Земли до Плутона, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса."С начала 2024 года россияне проехали на такси 18,8 миллиарда километров. Это на 11% больше, чем годом ранее, и в три раза больше расстояния от Земли до Плутона. Всего в пути пассажиры провели 615 миллионов часов или 702 века", - рассказали в компании.Водители такси с начала года получили около 4,3 миллиарда рублей в качестве чаевых, что на 56% больше прошлогоднего показателя, а количество раз, когда россияне оставляли вознаграждение выросло на 27%, добавили в пресс-службе.В начале декабря "Яндекс Go" добавил возможность увидеть в приложении, из чего складывается цена поездки, а позднее в тестовом режиме запустил функцию обратной связи о цене.Компания рассказала и еще об одном занимательном факте: "В 2024 году во время поездок на такси родилось семь мальчиков и пять девочек в Краснодаре, Барнауле, Воронеже и Москве. А в Кирове родился щенок породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Таксюша".Приложение "Яндекс Go" объединяет сервисы компании в сфере транспорта и доставки. Так, например, помимо такси в нем можно заказать готовую еду или продукты, а также другие товары, арендовать самокат, воспользоваться каршерингом, посмотреть расписание транспорта. Представлены там и развлечения - афиша и путешествия.
https://ria.ru/20241203/yandeks-1987082369.html
https://ria.ru/20241115/moskva-1983896396.html
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технологии, яндекс, такси, общество
Технологии, Яндекс, Такси, Общество
Клиенты "Яндекс Go" в 2024 году проехали на такси 19 млрд километров
Клиенты "Яндекс Go" провели в такси 615 миллионов часов в 2024 году
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Клиенты "Яндекс Go" с начала года проехали на такси 18,8 миллиарда километров, что на 11% превышает показатель 2023 года и эквивалентно трем расстояниям от Земли до Плутона, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"С начала 2024 года россияне проехали на такси 18,8 миллиарда километров. Это на 11% больше, чем годом ранее, и в три раза больше расстояния от Земли до Плутона. Всего в пути пассажиры провели 615 миллионов часов или 702 века", - рассказали в компании.
Водители такси с начала года получили около 4,3 миллиарда рублей в качестве чаевых, что на 56% больше прошлогоднего показателя, а количество раз, когда россияне оставляли вознаграждение выросло на 27%, добавили в пресс-службе.
В начале декабря "Яндекс Go" добавил возможность увидеть в приложении, из чего складывается цена поездки, а позднее в тестовом режиме запустил функцию обратной связи о цене.
Компания рассказала и еще об одном занимательном факте: "В 2024 году во время поездок на такси родилось семь мальчиков и пять девочек в Краснодаре, Барнауле, Воронеже и Москве. А в Кирове родился щенок породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Таксюша".
Приложение "Яндекс Go" объединяет сервисы компании в сфере транспорта и доставки. Так, например, помимо такси в нем можно заказать готовую еду или продукты, а также другие товары, арендовать самокат, воспользоваться каршерингом, посмотреть расписание транспорта. Представлены там и развлечения - афиша и путешествия.