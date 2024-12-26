https://ria.ru/20241226/vzyatki-1991347515.html

Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве

Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 26.12.2024

Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве

Силовики задержали депутата городского Совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова по уголовному делу о взяточничестве,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T01:08:00+03:00

2024-12-26T01:08:00+03:00

2024-12-26T09:06:00+03:00

происшествия

балашиха

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики задержали депутата городского Совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова по уголовному делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении депутата городского совета депутатов Балашихи Михаила Антипова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере")", — сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом."По предварительным данным, Антипов в течение нескольких лет получал от нескольких сотрудников больницы деньги за покровительство", — сказал собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20241225/ufa-1991291932.html

https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, балашиха, россия