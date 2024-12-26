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Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 26.12.2024
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01:08 26.12.2024 (обновлено: 09:06 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/vzyatki-1991347515.html
Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве
Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 26.12.2024
Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве
Силовики задержали депутата городского Совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова по уголовному делу о взяточничестве,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T01:08:00+03:00
2024-12-26T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики задержали депутата городского Совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова по уголовному делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении депутата городского совета депутатов Балашихи Михаила Антипова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере")", — сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом."По предварительным данным, Антипов в течение нескольких лет получал от нескольких сотрудников больницы деньги за покровительство", — сказал собеседник агентства.
https://realty.ria.ru/20241225/ufa-1991291932.html
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происшествия, балашиха, россия
Происшествия, Балашиха, Россия
Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве

Депутата горсовета Балашихи Михаила Антипова задержали по делу о взятках

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики задержали депутата городского Совета депутатов Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова по уголовному делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении депутата городского совета депутатов Балашихи Михаила Антипова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере")", — сказал собеседник агентства.
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Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом.
"По предварительным данным, Антипов в течение нескольких лет получал от нескольких сотрудников больницы деньги за покровительство", — сказал собеседник агентства.
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