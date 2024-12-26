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В Сумах прогремел новый взрыв
В Сумах прогремел новый взрыв - РИА Новости, 26.12.2024
В Сумах прогремел новый взрыв
Очередной взрыв раздался в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:30:00+03:00
2024-12-26T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 13.20 мск звучит в Сумской области более полутора часа. Ранее в четверг украинское издание "Общественное. Сумы" сообщало о взрыве в городе. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, сумская область, сумы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Сумы
В Сумах прогремел новый взрыв
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв